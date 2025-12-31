Fernández Albín denunció "amenazas policiales" en la cárcel y le confiscaron marihuana en pasta de dientes
Luis Fernando Fernández Albín presentó recurso de habeas corpus por presunta "tortura psicológica" y "amenazas de policías" en la cárcel, donde evitaron que reciba encomienda con un falso dentrífico que contenía marihuana.
Defensa de Luis Fernando Fernández Albín presentó recurso de habeas corpus.
Mientras avanza la investigación de Fiscalía sobre la responsabilidades penales de Luis Fernando Fernández Albín, extraditado recientemente desde Argentina por su participación en un cargamento de casi dos toneladas de cocaína, presentó un recurso de habeas corpus alegando "tortura psicológica" y "aislamiento innecesario".
La defensa de el "Flaco" -líder de"Los Albín" y presunto lugarteniente de Sebastián Marset- denuncia una “vulneración de los derechos constitucionales derivados de la dignidad humana”, como lo son la integridad, la seguridad, la salud, la vida y la familia.
Además, sus abogados señalan que se está configurando una “situación de agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”.
El imputado por narcotráfico, lavado de activos y contrabando cumple prisión preventiva por 120 días en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la exCárcel Central (Montevideo), donde se debe estudiar el perfil de los presos para luego enviarlos a la cárcel más adecuada para ellos.
Fernández Albín denuncia amenazas, tortura psicológica y alimentación inadecuada
Las quejas de Fernández Albín incluyen "amenazas por parte de policías" que le advirtieron que ante cualquier reacción iban a atentar contra su integridad. En el escrito presentado advierte por una “intimidación ilegítima y tortura psicológica” por parte de algunos funcionarios.
Además, cuestionan el “aislamiento material y comunicacional” que tiene el imputado. Fernández Albín en la cárcel no puede tener visitas familiares ni recibir encomiendas con alimentos que complementan una alimentación que ellos definen como “insuficiente e inadecuada”.
La versión ministerial y un paquete con marihuana escondida en pasta de dientes
Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) afirmaron a El País que su alimentación es similar a la de los otros privados de libertad y que ya ha recibido tres visitas legales.
Desde el Ministerio del Interior aseguraron que su perfil de alto riesgo justifica las condiciones actuales de detención y que están respetando sus “derechos humanos”. “
Al respecto, advirtieron que en la previa de navidad un individuo llegó al centro de reclusión con un paquete de encomienda que estaba destinado a Fernández Albín, que en el interior contenía marihuana escondida en una paquete de pasta de dientes.