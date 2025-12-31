Fernández Albín denunció "amenazas policiales" en la cárcel y le confiscaron marihuana en pasta de dientes

El imputado por narcotráfico, lavado de activos y contrabando cumple prisión preventiva por 120 días en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la exCárcel Central (Montevideo), donde se debe estudiar el perfil de los presos para luego enviarlos a la cárcel más adecuada para ellos.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.01.48 AM Trasladan a Luis Fernando Fernández Albín a Uruguay. Ministerio del Interior

Fernández Albín denuncia amenazas, tortura psicológica y alimentación inadecuada

Las quejas de Fernández Albín incluyen "amenazas por parte de policías" que le advirtieron que ante cualquier reacción iban a atentar contra su integridad. En el escrito presentado advierte por una “intimidación ilegítima y tortura psicológica” por parte de algunos funcionarios.

Además, cuestionan el “aislamiento material y comunicacional” que tiene el imputado. Fernández Albín en la cárcel no puede tener visitas familiares ni recibir encomiendas con alimentos que complementan una alimentación que ellos definen como “insuficiente e inadecuada”.

La versión ministerial y un paquete con marihuana escondida en pasta de dientes

Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) afirmaron a El País que su alimentación es similar a la de los otros privados de libertad y que ya ha recibido tres visitas legales.

Desde el Ministerio del Interior aseguraron que su perfil de alto riesgo justifica las condiciones actuales de detención y que están respetando sus “derechos humanos”. “

Al respecto, advirtieron que en la previa de navidad un individuo llegó al centro de reclusión con un paquete de encomienda que estaba destinado a Fernández Albín, que en el interior contenía marihuana escondida en una paquete de pasta de dientes.