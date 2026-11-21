“Nosotros vamos a hacer nuestro propio jurado de los jurados, vamos a evaluar a los artistas que van a estar en escena. Va a ser un juego lindo en el que buscamos captar a la gente con un evento que va a suceder en noviembre que van a ser las pruebas de admisión en el Teatro de Verano”, agregó Muñoz.

Respecto a las dificultades para seleccionar las canciones para el espectáculo, Muñoz contó que hay canciones de las que “no nos podemos separar” porque ya pasaron a ser de 4 en Línea y “crecieron” con este proyecto. Remarcó que se hace “muy difícil” elegir porque, si bien cada uno tiene su voz y voto, hoy tienen “al menos” 25 canciones que la gente les pide y que les da “lástima” sacar del repertorio.

El nacimiento de 4 en Línea: una amistad que llegó para quedarse

Emiliano Muñoz recordó que cuando Larbanois y Carrero presentaron la canción Crónicas de la Soledad, él y el Zurdo fueron invitados a cantarla con ellos. Gracias a eso, los cuatro generaron una amistad más allá de los escenarios que dio nacimiento a este cuarteto.

En diciembre del año 2010, estos cuatro artistas junto a una banda se reunieron para presentarse por primera vez en el Teatro de Verano como 4 en Línea, donde brindaron dos funciones. Pese a que todo indicaba que iba a ser un evento en particular, se terminó formando un grupo que se mantiene hasta hoy.

“En ese espectáculo empezábamos con las canciones de Larbanois y Carrero, después las nuestras y en algunas cantábamos juntos. Era bien separado”, rememoró Muñoz respecto a esa primera presentación. Sin embargo, con el paso de los años, “se armó una uniformidad y hoy 4 en Línea tiene su espectáculo propio”.

Mario Carrero destacó que este proyecto musical, además de ser “artistas uruguayos con diferentes propuestas, son un grupo de amigos con un montón de sueños y preocupaciones comunes”.

Recordó un dicho del maestro Rubén Lena, quien sostenía que había canciones “resistentes” al paso del tiempo. Subrayó que estas “trascienden generaciones” y que su “preocupación” al momento de escribir es que puedan “identificar el lugar del que sos”.

La Noche: la historia detrás de una canción emblemática

En relación con las canciones que tienen un significado especial para ellos, Mario Carrero recordó dos en particular, Al partir y la retirada de Curtidores de Hongos de 2002, conocida popularmente como La Noche.

“Al partir es una canción que cruza por un montón de situaciones y es específicamente para un querido amigo de todos nosotros y todo un símbolo de determinado color de voz en una murga”, rememoró.

También hizo una mención especial a la recordada despedida de Curtidores de Hongos en el año 2002, cuya historia se remonta a la adolescencia de Carrero. Según contó, vivía cerca de la casa de Pocho Pérez, un “tremendo murguero y gran director de murga”, y fue en su casa que nació la historia de la canción.

“Yo cantaba la canción Puerto de Santa Cruz de Horacio Guaraní, que la había sacado de escucharla en la radio porque en esa época, salvo que tuvieras tocadiscos, era la única manera de sacar una canción. Un día la canté en la casa de Pocho Pérez, que estaba sacando a Don Timoteo, y me dijo que era una muy linda melodía”, rememoró.

Años más tarde, en 2002, Julio Pérez (hijo de Pocho Pérez) llevó a Curtidores de Hongos esa misma melodía, donde se le agregó la letra para la retirada, que años más tarde tomaría la banda.

Emiliano Muñoz agregó que al momento de arreglar La Noche para los espectáculos de 4 en Línea se buscó que “convivan” los diferentes momentos de la canción. “Empieza de manera milongueada con Mario (Carrero) y Eduardo (Larbanois) y después pasa a la murga con el ritmo murguero. Hace todo el proceso de la canción, algo que nos salió sin querer, se dio de forma natural”.

Tanto Carrero como Muñoz coincidieron en que esta canción es la que “mejor representa” a 4 en Línea, ya que en ella se fusionan “muy bien” los estilos de Larbanois & Carrero y de Emiliano y El Zurdo.