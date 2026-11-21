En la sesión de la Asamblea General los miembros informantes fueron el diputado nacionalista, Rodrigo Goñi; la diputada colorada, Elianne Castro, y el senador frenteamplista, Daniel Borbonet.

El diputado Goñi sostuvo que “con la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Bioética” el país está “dando un paso de enorme relevancia y decisivo”. Para “transitar hacia un Uruguay con más ciencia, con más investigación, con más tecnología, con más incorporación de nuevas tecnologías, pero preservando lo humano”, valoró.

“En el mundo de hoy, todos los días nos encontramos con avances extraordinarios en la ciencia y en la tecnología que resuelven problemas inmensamente relevantes y trascendentes para las personas y las sociedades”, evaluó.

Pero también “nos plantean algunos dilemas éticos, paradójicamente”, advirtió. “Algunos avances aparentes afectan derechos humanos fundamentales”, señaló. Como “la dignidad de la vida, la libertad, la igualdad y la privacidad”, puntualizó.

Se necesita “de una reflexión, de un análisis de disciplinas muy variadas que nos ayuden a discernir lo que no es tan fácil de decidir”, valoró. Porque “no solamente pueden estar afectando derechos humanos fundamentales, sino también pueden estar afectando nuestro planeta Tierra, nuestro hábitat”, expresó.

“Este tipo de avances, si no se evalúan con rigurosidad, no puede visualizarse tan claramente su efecto y su impacto ni en la ecología, ni en las personas”, razonó. “Pueden estar afectando, y la historia nos lo demuestra, derechos y posibilidades de las generaciones futuras”, argumentó. Por eso, “hoy más que nunca, los parlamentos y las democracias necesitan de estos espacios institucionales para hacer esa reflexión, para encontrar esas ayudas, para que los parlamentos y los gobiernos puedan decidir de la mejor forma, ni más ni menos”, indicó.

Esta Comisión es “de las primeras del mundo”, porque si bien “los países se comprometieron hace 25 años a crear estos espacios, son muy pocos los países que lo han puesto en marcha, como lo hará a partir de hoy el Uruguay”, celebró.

El senador Borbonet valoró que el comité especial de selección tuvo “una integración deliberadamente plural, en la que ningún poder del Estado ni ninguna institución pudiera decidir por sí sola”. La ley “permitía votar con mayorías, sin embargo se logró que la totalidad de los integrantes de esta comisión” las ocho personas que representaron a “los tres poderes del Estado, los tres partidos mayoritarios, y la academia pública y privada llegamos a un acuerdo unánime”, celebró.

Hubo 65 postulantes “de excelencia y jerarquía para sólo 30 lugares, 15 titulares y 15 suplentes”, detalló. La ley “no nos pidió elegir los mejores currículum en abstracto, sino conformar un colectivo paritario” descentralizado “Montevideo e interior” e intergeneracional, “para que tengan distintas miradas etarias con una amplia variedad de disciplinas”, justificó. Científicos, profesionales de la salud, juristas, filósofos, teólogos, agrónomos, sociólogos y antropólogos.

“Esto nos obligó a tomar decisiones en consenso que fueron muy interesantes y difíciles”, dijo. “Consensuar esta multiplicidad de facetas hizo que el plazo fuera superior al que previamente habíamos establecido”, reconoció. Pero “esa demora fue ampliamente justificada”, puntualizó.

“La inteligencia artificial, la ingeniería genética, las biotecnologías, el manejo de grandes volúmenes de datos, los agroquímicos y la protección ambiental son debates que ya están entre nosotros y que Uruguay necesita abordar con una reflexión ética, independiente y plural”, concluyó.

Por su parte, la diputada Castro expresó que “detrás de cada currículum había años de formación, investigación, docencia y compromiso con la sociedad, lo que nos generó un profundo y enorme respeto y responsabilidad”.

Se trata de una institución que “tendrá una responsabilidad muy importante, asesorar sobre los dilemas éticos” que surgen en ámbitos tan diversos como “la salud, la investigación científica, los avances tecnológicos y el ambiente”, valoró. En definitiva, “todas aquellas cuestiones que involucran la vida humana, su dignidad y sus derechos”, opinó.

Los seleccionados fueron:

Con un perfil de las Ciencias de la Salud: Marianela Barcia (doctora en Odontología y magíster en Bioética), Álvaro Giordano (médico intensivista y magíster en Bioética), Raúl Lombardi (médico nefrólogo con trayectoria laboral en bioética), Luis Eduardo Pedrozo (médico pediátra salteño y magíster en Bioética), Adriana Peveroni (médica pediatra con trayectoria laboral en bioética), Cecilia Pintos (auxiliar en enfermería sanducera con trayectoria laboral en bioética), Delia Sánchez (doctora en medicina y máster en Salud Pública).

De las Ciencias Biológicas: Juan Cristina (doctor en Biología Molecular), Marila Lázaro (magíster en Ciencias Biológicas y doctora en Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad).

Provenientes del Derecho y Derechos Humanos: Mariana Blengio (abogada con magíster en Bioética y Derecho), Victoria Della Ventura (abogada especializada en bioética).

Especializados en Filosofía y Teología: Omar França (médico y licenciado en Ética en Perspectiva Teológica), Miguel Pastorino (doctor en Filosofía y máster en Bioética), Gustavo Pereira (doctor en Filosofía especializado en Ética) y Maite Rodriguez (doctora en Filosofía).

La designación se realizó por 106 votos en 108 de los legisladores presentes en la sesión de la Asamblea General, por lo que solamente los dos diputados de Identidad Soberana no acompañaron la propuesta que elaboró por unanimidad la Comisión Especial de Selección tras evaluar las 65 postulaciones recibidas.

La Comisión Especial estuvo integrada por tres representantes de la Asamblea General (correspondientes a los tres partidos políticos más votados). Allí estuvo la diputada Elianne Castro, el nacionalista Rodrigo Goñi, y el senador frenteamplista Daniel Borbonet. También un representante del Poder Ejecutivo, que fue el secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, químico David González.

En representación del Poder Judicial estuvo el subdirector técnico, Esc. Guillermo Maddalena; también lo integró el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Arturo Briva, de la Universidad de la República (Udelar). En representación del conjunto de las universidades privadas, estuvo el teólogo Gustavo Monzón de la Universidad Católica, y en representación de la Academia Nacional de Ciencias participó la médica bioquímica Elsa Garofalo, que presidió el organismo.