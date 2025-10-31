Ferrero: "Las organizaciones han penetrado el Poder Judicial" y los fiscales "tienen temor"

Ferrero se refirió particularmente al atentado que sufrió en su casa el 28 de setiembre. Aseguró que los delincuentes la venían siguiendo desde antes y que por 15 centímetros, no la mataron: "¡Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida!".

Atacaron a la institución

"El crimen organizado no solo atacó en mi persona a la institución, sino que mandó un mensaje terrorífico a todo el Estado, y eso no es menor", sostuvo. "Si no tomamos medidas y medidas serias, esto se nos viene con un empuje impresionante", agregó.

En esa línea, remarcó que el crimen organizado está instalado en varios barrios de Uruguay y que en las luchas de los delincuentes por el territorio "todos podemos tener un daño colateral; todos podemos ser un daño colateral del narcotráfico".

"¿Qué pasa con el crimen organizado? Una cosa es lo que sucede en Brasil, con sus favelas y multitudes, y otra lo que pasa aquí, en un Uruguay con una población de casi 3 millones de habitantes. Ellos dominan, nos conocen y nos estudian más, porque hacen todo ese entramado. A mí me empezaron a seguir el 11 de setiembre y lo hicieron hasta el 28 de ese mes. Todos esos días estuvieron siguiéndome, con o sin custodia. Convengamos una cosa: por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual", señaló Ferrero.

También advirtió que “van a empezar a tratar de coimear y van a amenazar a los fiscales” y que “ya las organizaciones han penetrado el Poder Judicial”. Aseguró que "los fiscales están con temor" y llamó a "blindar las instituciones".