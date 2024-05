Fiscal Sandra Fleitas archivará denuncia contra Yamandú Orsi

"En la medida que no configura el delito, no hay mérito para seguir adelante con la investigación", sostuvo la fiscal de Ciudad de la Costa. Luego agregó: "Hoy por hoy la denuncia se va a archivar porque evidentemente si el delito que se denuncia no existe, eso está previsto como una de las causales del artículo 98 del Código Penal. Pero eso hoy, porque hoy hay personas que están condenadas y que ya se sabe que la denuncia es falsa".