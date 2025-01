Fiscalía de Lavado de Activos investigará denuncias contra Conexión Ganadera

En la videoconferencia de este martes, el empresario asumió su responsabilidad y planteó posibles estrategias para afrontar la crisis, entre las cuales destacó que la empresa deberá ir inevitablemente a concurso de acreedores. Además, Carrasco señaló que el objetivo era dar a conocer "el desfasaje de ese activo-pasivo" y "qué empresas integran o están respaldando estos desfasajes".

Carrasco aseveró que Basso era quien se encargaba de las finanzas de la empresa

“Aquí estoy, para poner la cara, no me voy a ningún lado porque yo soy el 50% de Conexión Ganadera. Frente a los inversores y frente a la Justicia, ante ambos yo no me saco esa responsabilidad, sin importar cuál era mi tarea en la empresa", acotó.

Contador detectó que el negocio terminó en un esquema Ponzi

El contador Ricardo Giovio, contratado por Conexión Ganadera para analizar y explicar la situación financiera de la empresa a los inversionistas, calificó en el encuentro el modelo de negocio como una "timba" y aseguró que la firma terminó operando bajo un esquema Ponzi.

Durante una videollamada con los inversores, Giovio expuso que el pasivo de la empresa, que supera los 230 millones de dólares, fue generado por una estructura que garantizaba una renta fija a partir de ingresos variables. Según explicó, este tipo de modelo inevitablemente conduce a un colapso financiero. "Si uno quiere pagar fijo en base a una actividad variable, si va bien, bárbaro; pero si va mal, termina en un esquema Ponzi. Esto terminó con un esquema Ponzi", enfatizó.

"Seguramente inició como un proyecto viable, pero en un momento las pérdidas lo llevaron a un esquema de búsqueda de más inversores y de otras alternativas más rentables que la inversión ganadera. Al final, sin haber iniciado de esa forma, termina en la situación actual con un sistema de características similares a un esquema Ponzi. Todo esquema Ponzi arranca con pagar fijo y recibir variable", resumió el contador.