Escándalo

Fiscalía se acerca a una definición por presunto desvío millonario en la AUF

El fiscal Gilberto Rodríguez informó a clubes denunciantes que en pocos días podría resolverse la causa por el uso irregular de la AUF de fondos de Conmebol.

La causa por el presunto desvío de 25 millones de dólares en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ingresó en su tramo final. Gilberto Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos y Complejos, recibió a los presidentes de Liverpool y de Cerro Largo para ponerlos al tanto de los avances y anunciar que en breve podría haber una resolución.

La investigación se originó en setiembre del año pasado, cuando una docena de clubes denunció irregularidades en los balances de la AUF. Según señalaron, en los estados contables de 2021, 2022 y 2023 no figuraban ingresos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), lo que configuraría una maniobra de ocultamiento.

“Los denunciantes estaban en lo cierto”, aseguró tras la reunión el abogado de Palma, Marcelo Domínguez, convencido de que las pericias y el levantamiento del secreto bancario de cuentas en el Banco República y el Banco Santander confirmaron las sospechas iniciales.

Avances en la investigación y reclamos de los clubes

Palma, uno de los principales impulsores de la denuncia, volvió a apuntar directamente contra el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. “Hace años vengo denunciando situaciones gravísimas, pero el gran responsable no da la cara”, dijo a la prensa, y reclamó un debate público. Advirtió además que, de no concretarse ese intercambio, convocará a una conferencia de prensa “más larga que la de Bielsa, pero mucho más entretenida”, en la que detallará lo que, según él, se ha intentado ocultar en la interna de la asociación.

Dehl, por su parte, también se mostró conforme con el rumbo de la investigación, al entender que se avanza hacia una definición largamente reclamada por los clubes que integraron la denuncia: Artigas, Bella Vista, Cerro, Defensor Sporting, Fénix, Juventud, Liverpool, Mar de Fondo, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo, entre otros.

Fondos de Conmebol, préstamos y balances bajo la lupa

Además de los ingresos de Conmebol no declarados, la causa incluye otra denuncia sobre el uso de garantías duplicadas. Según consta en el expediente, la AUF habría solicitado un préstamo de nueve millones de dólares ante el Banco República utilizando como respaldo cuentas a cobrar que, apenas dos semanas después, fueron presentadas como garantía en otra operación crediticia.

La situación encendió alarmas en el sistema financiero: el BROU decidió recortar esa línea de crédito a 7,8 millones de dólares y catalogó a la AUF en categoría de riesgo 4. La maniobra, sumada a los balances deficitarios, complicó aún más la posición institucional del organismo rector del fútbol uruguayo.

Con el levantamiento del secreto bancario y los informes periciales ya en manos de la Fiscalía, el fiscal Rodríguez cuenta con elementos clave para definir si existió o no un delito de estafa o administración fraudulenta. La resolución podría conocerse en los próximos días, en medio de la presión creciente de los clubes y de la mirada expectante del ambiente futbolístico.

