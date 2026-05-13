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Miguel Díaz-Canel: "Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme"

Miguel Díaz-Canel calificó como “cínico” el señalamiento hecho por Donald Trump de que Cuba representa una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
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“Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme”, aseveró el jefe de Estado de la mayor de las Antillas.

“Señalar a Cuba como amenaza, mientras se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía, es tan incoherente y fantasioso que ni quienes promueven la tesis son capaces de sostenerla con argumentos sólidos”, expresó en su comunicado oficial.

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Cuba no es una amenaza para nadie

El jefe de Estado recordó que el discurso de Washington insiste en presentar a Cuba como una potencia terrorista, obviando que Estados Unidos ha estrangulado la economía cubana de todas las formas posibles, con consecuencias graves para la ciudadanía.

La confrontación bilateral se intensificó desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según las declaraciones de Washington, representaría Cuba para la seguridad regional.

El documento acusó a la isla de afiliarse a grupos criminales responsables de crímenes de lesa humanidad y de permitir el despliegue en su territorio de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y China.

Como consecuencia, Estados Unidos anunció la imposición de aranceles a los países que comercien en materia energética con Cuba, además de advertir represalias adicionales contra quienes incumplan las disposiciones de la Casa Blanca.

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