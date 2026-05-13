Miguel Díaz-Canel: "Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme"

Embed CUBA NO AMENAZA,

CUBA ES CONSTANTEMENTE

AMENAZADA



En más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE.UU, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país.



En todo caso, y así está probado, documentado y… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 12, 2026

Cuba no es una amenaza para nadie

El jefe de Estado recordó que el discurso de Washington insiste en presentar a Cuba como una potencia terrorista, obviando que Estados Unidos ha estrangulado la economía cubana de todas las formas posibles, con consecuencias graves para la ciudadanía.

La confrontación bilateral se intensificó desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según las declaraciones de Washington, representaría Cuba para la seguridad regional.

El documento acusó a la isla de afiliarse a grupos criminales responsables de crímenes de lesa humanidad y de permitir el despliegue en su territorio de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y China.

Como consecuencia, Estados Unidos anunció la imposición de aranceles a los países que comercien en materia energética con Cuba, además de advertir represalias adicionales contra quienes incumplan las disposiciones de la Casa Blanca.