A través de sus redes sociales, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez subrayó que durante más de seis décadas Cuba se ha mantenido al margen de cualquier acción que atente contra la seguridad de Washington, mientras que el Pentágono ha ejecutado múltiples operaciones que afectan los derechos humanos y la integridad de la sociedad civil cubana.
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Miguel Díaz-Canel: "Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme"
Miguel Díaz-Canel calificó como “cínico” el señalamiento hecho por Donald Trump de que Cuba representa una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos.