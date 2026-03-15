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Política

desarrollo e inversión

Florida: UTE proyecta inversión de 2,5 millones de dólares y nuevas plantas de energía

El ente energético y la Intendencia de Florida evalúan proyectos de generación fotovoltaica y tratamiento de residuos para fortalecer la red eléctrica departamental.

Reunión en Florida.

Reunión en Florida.

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El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, mantuvo un encuentro con el intendente de Florida, Carlos Enciso, para analizar el desarrollo de infraestructura energética en el departamento. Durante la reunión, se presentaron dos proyectos técnicos que actualmente estudia el gobierno departamental: la creación de una planta de generación fotovoltaica y un sistema de disposición final de residuos orientado a la producción de energía mediante su procesamiento.

Inversiones en infraestructura

Bentancor confirmó que UTE destinará 2,5 millones de dólares durante el presente ejercicio para la mejora de la red eléctrica en Florida. Estas obras buscan optimizar la calidad del servicio, con intervenciones específicas en las localidades de 25 de Agosto y Sarandí Grande.

Movilidad y deporte

En el marco de la expansión de la red de carga para vehículos eléctricos, el jerarca informó que la empresa estatal proyecta la instalación de 300 nuevos cargadores en el territorio nacional, sumándose a los 450 ya existentes. La ubicación de estos puntos se determinará según los datos de demanda procesados por el centro de cómputos del ente.

Asimismo, se anunció la ejecución del plan de iluminación de canchas de baby fútbol. Para este programa, UTE instalará medidores bajo una tarifa social de costo reducido, en un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte para operativizar el servicio en los predios deportivos.

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