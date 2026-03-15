El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, mantuvo un encuentro con el intendente de Florida, Carlos Enciso, para analizar el desarrollo de infraestructura energética en el departamento. Durante la reunión, se presentaron dos proyectos técnicos que actualmente estudia el gobierno departamental: la creación de una planta de generación fotovoltaica y un sistema de disposición final de residuos orientado a la producción de energía mediante su procesamiento.
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Florida: UTE proyecta inversión de 2,5 millones de dólares y nuevas plantas de energía
El ente energético y la Intendencia de Florida evalúan proyectos de generación fotovoltaica y tratamiento de residuos para fortalecer la red eléctrica departamental.