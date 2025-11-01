Francisco Bustillo sobre Carolina Ache: "Le podría haber dicho tirate por la ventana"

“Hay tres maneras de ser embajador: embajador de carrera, embajador político y embajador de favor”, dijo Bustillo.

Poco habló de la denuncia por el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset y sobre la grabación que Ache hizo de una conversación entre ambos —en la que Bustillo le dice que tire su celular.

Para Bustillo la actitud de Ache fue “deleznable” y le quitó relevancia al audio en el que sugería tirar el teléfono porque “le faltaba contexto”.

“Me llama por teléfono un 14 de noviembre y me empieza a tirar de la lengua, porque saca siempre todo lo que le conviene a ella. En ese contexto, que me tenía harto, cuando uno habla por teléfono en una conversación privada lo que traslada son emociones. Y en ese contexto le digo: ‘¿Sabés una cosa? Tirá el celular’. Le podría haber dicho ‘tirate por la ventana’, cualquier cosa. Fue lo que se me ocurrió para sacármela de encima”, explicó.

“Es mentira que se la presionaba; es mentira que yo ejercía poder sobre ella para evitar que diera los WhatsApp”, sostuvo Bustillo.

El consejo a Carolina Ache

En el diálogo del 14 de noviembre de 2022, Bustillo le planteó a Ache que no entregue a la responsable de la investigación administrativa de la Cancillería, los chats de Whatsapp de la conversación que había mantenido con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre la advertencia que le había realizado sobre la peligrosidad de Marset.

“Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?”, le dijo Bustillo a Ache en parte del diálogo.