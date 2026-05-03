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Sindicales PedidosYa |

inseguridad

Desde este lunes repartidores de PedidosYa no aceptarán pagos en efectivos después de las 19

Los repartidores adoptaron esa medida como forma de minimizar la inseguridad en el sector, la que se ha visto agravada en las últimas semanas.

Repartidores no recibirán efectivo después de las 19.

Repartidores no recibirán efectivo después de las 19.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

A partir de este lunes 4 de mayo los repartidores de PedidosYa no aceptarán pago en efectivo después de las 19 horas, anunció el sindicato que los agrupa (Unión de Trabajadores de PedidosYa). Se trata de una medida de seguridad dirigida a minimizar el riesgo a que se ven sometidos. En las últimas semanas hubo tres homicidios y varios asaltos.

Tras varios hurtos y la muerte de la menos tres repartidores, el sindicato mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional para solicitar la implementación de esta medida. Sostienen que "se inscribe dentro de la necesidad de adoptar acciones reales de prevención y protección de la salud y seguridad en el trabajo de los repartidores y repartidoras".

"Esta decisión constituye un logro significativo del colectivo de trabajadores, en tanto responde directamente a uno de los principales factores de riesgo a los que estamos expuestos diariamente: la circulación de dinero en efectivo en horarios nocturnos, situación que nos vuelve especialmente vulnerables frente a rapiñas y hechos de violencia", expresaron los trabajadores.

Aclaran que este es un primer paso, y que resulta imprescindible continuar profundizando en la implementación de nuevas medidas que garanticen condiciones de trabajo seguras y dignas.

También reclamaron a las autoridades que se delimiten zonas de seguridad en algunos barrios de Montevideo.

Violencia contra repartidores

La inseguridad a la que están expuestos estos trabajadores quedó en evidencia cuando en las últimas dos semanas de abril cuando se reportaron los asesinatos de al menos tres repartidores en el marco de asaltos. Entre los casos más notorios se encuentra el de un trabajador de 62 años asesinado en el Centro de Montevideo y otro joven en Carrasco Norte durante un intento de robo de su vehículo.

En consecuencia, el sindicato realizó múltiples manifestaciones frente a la Torre Ejecutiva y la Plaza Independencia para exigir justicia y mayores garantías de seguridad.

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