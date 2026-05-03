Desde este lunes repartidores de PedidosYa no aceptarán pagos en efectivos después de las 19

A partir de este lunes 4 de mayo los repartidores de PedidosYa no aceptarán pago en efectivo después de las 19 horas, anunció el sindicato que los agrupa (Unión de Trabajadores de PedidosYa). Se trata de una medida de seguridad dirigida a minimizar el riesgo a que se ven sometidos. En las últimas semanas hubo tres homicidios y varios asaltos.