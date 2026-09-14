¿Censura en el Parlamento?: lo que hay detrás del bloqueo a un discurso de Tatiana Antúnez

Sin embargo, al no contar la bancada oficialista con la mayoría absoluta en el plenario, la bancada de la oposición utilizó la votación electrónica para frenar el envío de la alocución de Antúnez. La legisladora calificó lo sucedido como un hecho de severa gravedad institucional que sienta un precedente negativo para la libertad de expresión en el ámbito deliberativo.

"En el marco de la media hora previa no se estila no votar el envío de las palabras a ningún lado. Es un procedimiento habitual donde cada legislador pide que sus intervenciones lleguen a organizaciones, embajadas o personas particulares", explicó Antúnez durante la entrevista. La parlamentaria subrayó que, previendo la sensibilidad del tema, preparó una intervención sumamente cuidada y apegada a los hechos documentados por la comunidad internacional: "Traté de ser clara, contundente y ajustada a la realidad. Adopté un discurso medido e incluso tomé el camino de leerlo formalmente para manejar los tonos y ceñirme estrictamente al tiempo otorgado", remarcó.

Cuestionamientos a la INDDHH y respaldo a la militancia

Uno de los ejes centrales de la exposición de la diputada opositora estuvo enfocado en las recientes declaraciones públicas del director de la INDDHH, Marcos Israel, así como en las intervenciones de otros legisladores como Gabriel Gurméndez, quienes criticaron las movilizaciones sociales en favor de la causa palestina. Antúnez argumentó que la INDDHH es una conquista social e institucional que el Frente Amplio ha protegido desde su creación, por lo que resulta preocupante cuando sus autoridades abandonan el rol de neutralidad imprescindible para la salvaguardia de los derechos fundamentales.

"Nos parecía fundamental dejar clara nuestra postura y condenar que se intente deslegitimar a la militancia que se expresa contra un genocidio. En el marco de una crisis de gobernanza internacional, vemos cómo colectivos, organizaciones y Estados de todo el mundo se están pronunciando contra las violaciones a los derechos humanos", señaló. Asimismo, la legisladora recordó que integra activamente el Grupo de Amistad y Solidaridad con Palestina dentro del Parlamento uruguayo, manteniendo un diálogo fluido tanto con representaciones diplomáticas como con los colectivos de la sociedad civil local que promueven acciones pacifistas.

Cruces en el recinto y acusaciones en redes sociales

Durante el uso de la palabra en el plenario, la intervención de Antúnez fue interrumpida por expresiones a viva voz, señalando puntualmente la actitud del diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Tras la sesión, el debate se trasladó a las redes sociales, donde varios legisladores de la oposición lanzaron severas acusaciones contra los miembros del Frente Amplio, vinculando las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino con posturas de complicidad con el terrorismo.

Frente a estos señalamientos, Antúnez repudió el tono de las agresiones y lamentó el nivel de sobreactuación y fanatismo con el que parte del sistema político aborda el escenario geopolítico de Medio Oriente. En ese sentido, reflexionó sobre el impacto que tienen las visitas oficiales que distintos legisladores realizan a territorio israelí, cuestionando las lecturas unilaterales de un conflicto signado por la militarización, la ocupación y la vulneración sistemática del derecho internacional.

La libertad de expresión en el debate nacional

El abordaje del conflicto en Medio Oriente ha pasado a ocupar un lugar de fuerte polarización dentro del mapa político uruguayo. De acuerdo con el análisis compartido durante la entrevista, las acusaciones indiscriminadas de antisemitismo frente a cualquier crítica a las acciones militares gubernamentales en la región representan un mecanismo que atenta contra el debate democrático y restringe la libertad de opinión.

Para Antúnez, el Parlamento no puede abstraerse de los acontecimientos mundiales ni ceder ante presiones que busquen silenciar la voz sobre la situación humanitaria en Gaza o las sanciones impuestas a otras naciones de la región.

"No podemos dejar de hablar de Palestina, así como tampoco podemos dejar de abordar otras crisis como la situación de Cuba y el impacto del bloqueo humanitario sobre su pueblo", afirmó la diputada, reafirmando el compromiso del Frente Amplio de mantener abiertas las vías de denuncia e intermediación internacional pese a los intentos de censura parlamentaria.