PCU llama a fortalecer el bloque de los cambios y reafirma solidaridad con Cuba

La declaración recoge las denuncias realizadas por el gobierno cubano ante organismos de Naciones Unidas sobre el impacto del bloqueo económico. Según el PCU, más de 100.000 pacientes esperan actualmente por una cirugía en Cuba, entre ellos 12.000 niños, mientras que la mortalidad infantil pasó de 4,4 cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025.

También destaca el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, que cuestionó el bloqueo y reclamó su levantamiento.

En este contexto, el PCU cuestiona las presiones estadounidenses sobre Uruguay para que expulse a los médicos cubanos que trabajan en el país. La declaración sostiene que el gobierno uruguayo debe rechazar cualquier forma de injerencia extranjera y reivindica la cooperación médica cubana.

El partido también expresa preocupación por el escenario regional, con particular atención a Brasil, y denuncia la continuidad del conflicto en Gaza y lo que califica como “genocidio” perpetrado por el Estado de Israel. La defensa de la paz, el antimperialismo y la soberanía aparecen definidos como prioridades políticas.

Dos proyectos de país

En el plano nacional, el PCU sostiene que en Uruguay se enfrentan “dos proyectos de país”. Según la declaración, las clases dominantes y sus expresiones políticas y sociales se han alineado con las políticas de Estados Unidos e Israel y han profundizado su oposición a los avances impulsados por las organizaciones populares y el gobierno del Frente Amplio.

Como ejemplo, menciona la votación de la Rendición de Cuentas y sostiene que los sectores opositores votaron contra los avances contenidos en ella. El documento, en cambio, reivindica la aprobación de recursos destinados a las infancias, las personas en situación de calle, la educación y la seguridad, además de la eliminación del IVA para los materiales destinados a cooperativas de vivienda.

Destaca, también, el convenio colectivo en la construcción, particularmente por la incorporación de la reducción de la jornada laboral; la aprobación de la Ley de Empleo Integral; la abreviación del trámite de expropiación de viviendas en desuso; los avances en el Diálogo de la Seguridad Social y el comienzo de la discusión de una Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para el Partido Comunista, estos avances son resultado de la combinación entre la movilización de los trabajadores y del movimiento popular, la acción política del Frente Amplio y la gestión del gobierno nacional.

Un segundo semestre con varias disputas

La declaración identifica varias instancias que considera decisivas de aquí a fin de año. Entre ellas se encuentra el Congreso del Frente Amplio, que el PCU pretende que sea un ámbito de “unidad”, debate político y construcción de perspectivas para la fuerza política.

También señala el Congreso Nacional de la Educación como una instancia relevante para discutir el futuro de la enseñanza y la orientación programática del país.

A esto se suman las elecciones de la representación social en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y las elecciones para la representación de los trabajadores en el Codicen. Para el PCU, ambas deben contribuir a reafirmar la presencia de las organizaciones populares en esos ámbitos institucionales.

La estrategia planteada por el partido apunta a fortalecer lo que denomina el “bloque político y social, democrático y radical de los cambios”, junto con las herramientas unitarias y el protagonismo popular organizado.

El objetivo, según la declaración, es enfrentar las desigualdades, profundizar la democracia y hacer explícita la disputa entre los dos proyectos de país. El PCU plantea avanzar tanto en las reivindicaciones concretas como en la construcción programática de una perspectiva “democrático-avanzada”.

Defensa del partido y crecimiento

El documento también dedica un capítulo al PCU y a la Unión de la Juventud Comunista (UJC). Reivindica su participación en actividades de solidaridad con Cuba, las acciones desarrolladas en torno al 26 de Julio, el acto por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro y las giras de la 1001 por el país.

Al mismo tiempo, sostiene que esa actividad política ha generado ataques de sectores de derecha contra el partido y algunos de sus integrantes, especialmente dirigentes con responsabilidades parlamentarias y de gobierno.

El PCU destaca el archivo de la causa vinculada con la estafa contra el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC). Recuerda que durante un año y medio se desarrolló una campaña destinada a vincular al partido con el caso y reivindica el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía.

Finalmente, la declaración reconoce que lo realizado hasta ahora resulta insuficiente frente a los objetivos y desafíos planteados. Por eso coloca entre sus prioridades inmediatas el desarrollo de su Plan Político, la conmemoración de los 106 años del PCU y el lanzamiento de una Campaña Nacional de Crecimiento.

El documento también destaca la aprobación de un Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia Basada en Género dentro del partido. Para el PCU, la construcción de una organización capaz de contribuir a las luchas sociales y políticas constituye una de las principales tareas del período.