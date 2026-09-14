La ANEP suspendió pasaje a virtualidad en centros ocupados de Formación en Educación

A la salida de la tripartita el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, informó que “quedó suspendida la aplicación del pasaje a la virtualidad a la espera de una reunión bipartita” con con la CSEU el jueves a las 14:30. Allí se van a abordar “las últimas resoluciones” vinculadas a la temática, “pautar claramente” cuáles son los límites de los diferentes grupos de trabajo “junto a un cronograma que resolvió Codicen y una ampliación que hizo el CFE de la representación estudiantil en esos grupos”, expresó. “El propósito es sanear el conflicto para poder abordar los temas de titulación”, afirmó en rueda de prensa.

El dirigente de la CSEU, José Olviera, valoró que “hay avances” en relación a los reclamos. Principalmente en el aspecto que tiene que ver con “el cambio de condiciones de trabajo cuando se determinó la virtualidad, y quedó en suspenso”, analizó en rueda de prensa. “Hay una apuesta al diálogo” y eso favorece “al cumplimiento de la ley de negociación colectiva”, reconoció. Por lo tanto, reivindicó que se mantengan los ámbitos de discusión en Codicen y CFE.

En un comunicado emitido posteriormente se resalta que “la CSEU reclama que Codicen reciba a los gremios estudiantiles, siendo esta una condición necesaria de reconocimiento”. El Codicen se comprometió a evaluar “en su sesión de mañana martes la forma y cuándo recibir a los estudiantes”, señalaron.

Los docentes aludidos

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) había resuelto un paro de 48 horas para el lunes y martes, que según informó la presidenta Cecilia Klein, será revisado en una reunión a la noche del lunes, en vista del resultado de la tripartita. La Unión de Funcionarios del Codicen también resolvió un paro en el sector Formación en Educación de 24 horas para el lunes.

En declaraciones a la prensa Klein señaló que “al día de hoy hay cinco centros ocupados por los estudiantes y hay un centro más por los docentes”. “La semana pasada eran bastante más”, complementó. “Muchos estaban evaluando levantar las ocupaciones porque veían como señales claras, positivas y con esta resolución se volvía tres pasos para atrás”, puntualizó. “La suspensión vuelve a encaminar el diálogo y las negociaciones para que podamos salir de este conflicto”, resaltó.

Más temprano en la mañana Klein dialogó con el programa Éramos Tan Progres y advirtió que la medida de la virtualidad ponía “en conflicto al sindicato docente con los gremios estudiantiles”. Además criticó que “la virtualidad se podría aplicar en otros subsistemas” lo que puso en alerta a los demás sindicatos de la educación “ya que se debilita la medida de lucha”.

La virtualidad obligaba “a los docentes a disponer de sus equipos informáticos, Internet y de sus propios hogares, lo que implica un cambio en las condiciones de trabajo sin pasar por negociación colectiva”, cuestionó en el streaming de Caras y Caretas.

En la rueda de prensa recordó que el movimiento estudiantil hace más de 50 días que solicitó sea “recibido en un ámbito formal de diálogo”. La CSEU manifestó en la tripartita que “el Codicen pueda recibirlos como movimiento” o de forma integrada a la coordinadora “de la que también son parte”, agregó Klein.

La parte estudiantil

De momento los estudiantes no cuentan con representación estudiantil en el CFE, a diferencia de los docentes. Por lo que quienes ejercen la representación son los diferentes gremios y asociaciones de los más de 30 centros de estudios del país. Los diferentes colectivos de estudiantes aún no emitieron una declaración conjunta sobre los episodios de las últimas horas, aunque se mantienen en coordinaciones.

Caras y Caretas dialogó con una vocera del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), Sabrina Rojas, previo a la reunión tripartita. El gremio había resuelto desocupar la semana pasada, y ya tenía previsto ocupar entre el jueves y sábado, previo a la resolución de virtualidad.

El gobierno tenía “el posicionamiento de no negociar con el movimiento estudiantil” y por lo tanto los gremios seguían intentando “que los espacios no fueran de diálogo, porque en realidad son informales, a título personal”, manifestó. Eso se consiguió con todos, “pero seguíamos apuntando a una instancia de negociación en serio”, relató Rojas. El Ceipa busca “cambiar la base de la discusión” porque las características de la titulación les “parecen terribles y ahí a partir de eso estamos dispuestos a negociar”, recalcó.

“Entendemos que los espacios existentes con este CFE y con esta forma con la que ANEP gobierna es muy distinta” al proyecto de la Universidad de la Educación “que sería ya un cogobierno directo y una participación activa y directa del estudiantado”, resaltó. El tratamiento del conflicto “pudo haber sido distinto si hubiéramos tenido consejería estudiantil, por la existencia de una representación interna que insista al diálogo con los centros de estudiantes”, reconoció.