Fucvam y la Fundación Vivían Trías invitan a talleres sobre el mundo actual

El viernes 24, el taller versará sobre "La configuración del poder en el mundo actual". Del fin de la Guerra Fría al ascenso de China será el tema que abordarán Julián González y Diego Hernández.

El conflicto actual en Oriente Medio estará sobre la mesa el viernes 8 de mayo con una charla denominada "Medio Oriente: "Israel y la cuestión palestina", a cargo de Diego Hernández y Florencia Salgueiro.

La cuarta charla, a cargo de Julián González y Luis Vignolo, se realizará el 15 de mayo y versará sobre "Conflicto de Ucrania: Rusia. Ampliación de la OTAN y la UE".

Uruguay también en Fucvam

Finalmente, el viernes 22 de mayo, los docentes Roberto García y Luis Vignolo disertarán sobre "Uruguay y la geopolítica".

El ingreso a la sede de Fucvam es accesible y se cuenta con sala de cuidados.

Los interesados pueden inscribirse, en forma gratuita, a través del mail [email protected], o en forma presencial en la sede de Fucvam, Eduardo Víctor Haedo 2219, de lunes a viernes de 12 a 18 horas.