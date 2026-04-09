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Política Fundación Vivían Trías | geopolítica |

geopolítica y conflictos

Fucvam y la Fundación Vivían Trías invitan a talleres sobre el mundo actual

En la sede de Fucvam se desarrollará el ciclo "Talleres de geopolítica sobre la situación mundial", a cargo de docentes y analistas de la realidad mundial.

Los conflictos del mundo actual serán analizados en el ciclo.

Los conflictos del mundo actual serán analizados en el ciclo.
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Por Redacción Caras y Caretas

"¿Qué es la geopolítica?", "La configuración del poder en el mundo actual" y "Principales conflictos actuales" son los temas que abordará el ciclo "Talleres de geopolítica sobre la situación mundial", organizados por la Fundación Vivían Trías y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda (Fucvam) y que comienzan este viernes 10 de abril.

Los cursos se desarrollarán en la sede de Fucvam, Eduardo Víctor Haedo 2219. Se desarrollarán a lo largo de seis viernes a partir de las 19.

Según indica el programa, las dos primeras sesiones -viernes 10 y 17 de abril- se realizarán bajo el título de "¿Qué es la geopolítica?" y se abordarán aspectos como sus antecedentes, geopolítica de América Latina, Estados Unidos: el panamericanismo de Monroe a Trump, latinoamericanismo. El taller estará a cargo de los docentes Julián González y Luis Vignolo.

El viernes 24, el taller versará sobre "La configuración del poder en el mundo actual". Del fin de la Guerra Fría al ascenso de China será el tema que abordarán Julián González y Diego Hernández.

El conflicto actual en Oriente Medio estará sobre la mesa el viernes 8 de mayo con una charla denominada "Medio Oriente: "Israel y la cuestión palestina", a cargo de Diego Hernández y Florencia Salgueiro.

La cuarta charla, a cargo de Julián González y Luis Vignolo, se realizará el 15 de mayo y versará sobre "Conflicto de Ucrania: Rusia. Ampliación de la OTAN y la UE".

Uruguay también en Fucvam

Finalmente, el viernes 22 de mayo, los docentes Roberto García y Luis Vignolo disertarán sobre "Uruguay y la geopolítica".

El ingreso a la sede de Fucvam es accesible y se cuenta con sala de cuidados.

Los interesados pueden inscribirse, en forma gratuita, a través del mail [email protected], o en forma presencial en la sede de Fucvam, Eduardo Víctor Haedo 2219, de lunes a viernes de 12 a 18 horas.

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