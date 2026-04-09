"¿Qué es la geopolítica?", "La configuración del poder en el mundo actual" y "Principales conflictos actuales" son los temas que abordará el ciclo "Talleres de geopolítica sobre la situación mundial", organizados por la Fundación Vivían Trías y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda (Fucvam) y que comienzan este viernes 10 de abril.
geopolítica y conflictos
Fucvam y la Fundación Vivían Trías invitan a talleres sobre el mundo actual
En la sede de Fucvam se desarrollará el ciclo "Talleres de geopolítica sobre la situación mundial", a cargo de docentes y analistas de la realidad mundial.