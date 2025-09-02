Gira: este martes Oddone y el FA explicarán el presupuesto en La Teja

Se trata de la primera instancia, que se reeditará en las 18 coordinadoras de Montevideo y en los diez zonales en Canelones, además de visitar las ciudades más importantes del interior. “Esto se hace para que el presupuesto lo defienda la gente, para construirlo con la gente, para saber que determinadas cuestiones van a mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen”, subrayó Pereira, y enumeró el bono crianza, la inversión en salud y en educación. “Es un presupuesto que vamos a poder defender mirando a la cara a los compañeros y diciéndoles ‘supimos cumplir’”, sentenció.

Pereira fue consultado por las manifestaciones del viceministro de Economía, Martín Vallcorba, quien en un comité de base dijo que el programa del FA era “impagable”. Pereira les quitó dramatismo a las declaraciones y aseguró que el gobierno “va en la dirección de cumplir”.

“El Frente Amplio cumple. Como lo hizo en sus primeros 15 años de gobierno, lo va a hacer en estos cinco, a pesar del desastre financiero que nos dejó el gobierno anterior. Esto ya no es ni Ferrari ni Ferrari chocada. No es Ferrari, es un país con problemas”, sentenció.