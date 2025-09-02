Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Oddone | Montevideo | La Teja

"Mirando a la cara a los compañeros"

Gira: este martes Oddone y el FA explicarán el presupuesto en La Teja

Se trata de la primera instancia, que se reeditará en las 18 coordinadoras de Montevideo y en las ciudades más importantes del interior.

Gabriel Oddone junto a Fernando Pereira. El jerarca y la fuerza política comenzarán una gira para explicar el presupuesto.

Gabriel Oddone junto a Fernando Pereira. El jerarca y la fuerza política comenzarán una gira para explicar el presupuesto.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó este lunes, junto con el equipo económico, en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA). El encuentro sirvió para que el jerarca presentara el proyecto de presupuesto que ingresó al Parlamento este domingo.

En declaraciones a la prensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, adelantó que el presupuesto “cumple claramente” con las prioridades que el por entonces candidato Yamandú Orsi presentó en Colonia.

Hoy en La Teja

Este martes a las 19.00 en el Club Progreso, el presidente del FA, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro Oddone, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la titular de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la senadora Liliam Kechichian participarán en una actividad para explicarle el presupuesto a la base militante.

Se trata de la primera instancia, que se reeditará en las 18 coordinadoras de Montevideo y en los diez zonales en Canelones, además de visitar las ciudades más importantes del interior. “Esto se hace para que el presupuesto lo defienda la gente, para construirlo con la gente, para saber que determinadas cuestiones van a mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen”, subrayó Pereira, y enumeró el bono crianza, la inversión en salud y en educación. “Es un presupuesto que vamos a poder defender mirando a la cara a los compañeros y diciéndoles ‘supimos cumplir’”, sentenció.

Pereira fue consultado por las manifestaciones del viceministro de Economía, Martín Vallcorba, quien en un comité de base dijo que el programa del FA era “impagable”. Pereira les quitó dramatismo a las declaraciones y aseguró que el gobierno “va en la dirección de cumplir”.

“El Frente Amplio cumple. Como lo hizo en sus primeros 15 años de gobierno, lo va a hacer en estos cinco, a pesar del desastre financiero que nos dejó el gobierno anterior. Esto ya no es ni Ferrari ni Ferrari chocada. No es Ferrari, es un país con problemas”, sentenció.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar