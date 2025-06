Gloria Rodríguez fue durísima con Bianchi: "Triste y avergonzada, no entendimos nada los blancos"

"Lo lamento y me entristece porque salir con acusaciones, con manifestaciones destempladas, por un desconocimiento, por una sorpresa por la designación a un destino diplomático de Beatriz Argimón, habla muy mal de quienes lo hacen. Hicieron fila para pegarle. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el procedimiento, pero a una mujer que fue nuestra vicepresidenta de la República, fue presidenta de mi partido, de un partido histórico como es el Partido Nacional, la verdad, me preocupan estas declaraciones", dijo Rodríguez.

"Quienes realizaron estas declaraciones con una incontinencia verbal, desconociendo la trayectoria de Beatriz Argimón, con esas manifestaciones de agravios al borde del escrache es lamentable. Nos estamos matando, parece que se opera para el adversario político descalificando a compañeros y están ciegos por lo mediático, no se cuida al Partido Nacional, no entendimos nada. Yo me pregunto, ¿cuál es el pecado que Beatriz asuma en un cargo internacional? El nombramiento de Beatriz es un reconocimiento a su trayectoria . Este nombramiento corona la carrera de Beatriz. Beatriz Argimón es una gran blanca, una gran nacionalista de siempre".

Y continuó: "Tendríamos que sentirnos orgullosos que otro partido la reconozca. Si el procedimiento estuvo bien o estuvo mal lo tenemos que analizar entre los blancos, pero salir a matarnos me genera muchísima tristeza y no reconocer la trayectoria de una gran blanca que llegó a los máximos cargos, habla muy mal de todos nosotros. Me siento triste y avergonzada".

Sobre la denuncia de Bianchi de que Argimón operaba para el Frente Amplio, la dirigente fue contundente: "Eso es una barbaridad, es horrible, yo no doy crédito a estas cosas. Me sorprende, supongo que hay pruebas, porque cuando uno habla tiene que tener pruebas, porque no se puede hablar alegremente así. No quiero entrar en enfrentamientos, pero es muy delicado y hay que tener cuidado cuando hablamos y agraviamos".