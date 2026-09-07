El Niño: Sánchez dio detalles sobre el plan del Gobierno para mitigar su impacto

Créditos y fondos para las intendencias

Según detalló el jerarca, para hacer frente a esta situación, el gobierno nacional "ya tiene montados ocho ejes de trabajo que involucran a empresas públicas, ministerios, gobiernos departamentales y actores privados del área de la salud".

Además, aseguró que el Gobierno cuenta con créditos contingentes y que se resolvió habilitar que las comunas dispongan del "50% de los fondos de desarrollo interior" de la Comisión de Descentralización de la OPP para tareas de mantenimiento vinculadas a este evento climático.

Rendición de cuentas y redistribución de recursos

En cuanto a la reasignación de partidas dentro de la Rendición de Cuentas, Sánchez indicó que la prioridad presupuestal está centrada en la infancia, la seguridad, la educación y las personas en situación de calle. Para financiar estas áreas, se dispusieron reducciones específicas en diversas dependencias estatales.

"Hemos restringido el 50% de los gastos de emisiones oficiales del gobierno central y de los gastos de catering, para destinarlos a trabajar en el INAU, justamente a las infancias más desprotegidas", afirmó el secretario.

Y sumó: "Hemos recortado el 5% de gasto de funcionamiento de todos los incisos de la Administración central a efectos de financiar áreas prioritarias como la seguridad". Dichos fondos, señaló, se volcarán a equipamiento, tecnología y la creación de 300 cargos policiales destinados a reforzar el patrullaje en comisarías.

De acuerdo a Sánchez, en marco de restricciones presupuestales, el Gobierno puso todos los recursos "donde las cosas importan: seguridad, pobreza infantil, situación de calle y educación".