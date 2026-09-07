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Política El Niño | Alejandro Sánchez | créditos

Parlamento

El Niño: Sánchez dio detalles sobre el plan del Gobierno para mitigar su impacto

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, advirtió que el evento climático El Niño tendrá un fuerte impacto social y productivo, y que están previendo la posibilidad de evacuar a 25 mil personas.

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El Niño: Sánchez dio detalles del plan del Gobierno para mitigar su impacto. 

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, detalló las proyecciones presupuestales y las acciones operativas del Poder Ejecutivo a la salida de su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Durante el intercambio, el jerarca subrayó que uno de los ejes centrales del debate se centró en las previsiones climáticas ante el inminente fenómeno meteorológico conocido como El Niño.

"Un intercambio muy rico, interesante, sobre lo que va a ser el episodio de El Niño y de qué manera podemos trabajar en conjunto para mitigar, previamente a que llegue el episodio", explicó Sánchez. En ese contexto, el jerarca advirtió sobre la magnitud del impacto esperado y precisó que se maneja una contingencia que podría alcanzar "el orden de un desplazamiento de 25 mil personas".

"Va a tener un impacto fuerte en el Uruguay en términos productivos, en términos de desarrollo social, y para eso se están previendo un conjunto de recursos", agregó Sánchez.

Créditos y fondos para las intendencias

Según detalló el jerarca, para hacer frente a esta situación, el gobierno nacional "ya tiene montados ocho ejes de trabajo que involucran a empresas públicas, ministerios, gobiernos departamentales y actores privados del área de la salud".

Además, aseguró que el Gobierno cuenta con créditos contingentes y que se resolvió habilitar que las comunas dispongan del "50% de los fondos de desarrollo interior" de la Comisión de Descentralización de la OPP para tareas de mantenimiento vinculadas a este evento climático.

Rendición de cuentas y redistribución de recursos

En cuanto a la reasignación de partidas dentro de la Rendición de Cuentas, Sánchez indicó que la prioridad presupuestal está centrada en la infancia, la seguridad, la educación y las personas en situación de calle. Para financiar estas áreas, se dispusieron reducciones específicas en diversas dependencias estatales.

"Hemos restringido el 50% de los gastos de emisiones oficiales del gobierno central y de los gastos de catering, para destinarlos a trabajar en el INAU, justamente a las infancias más desprotegidas", afirmó el secretario.

Y sumó: "Hemos recortado el 5% de gasto de funcionamiento de todos los incisos de la Administración central a efectos de financiar áreas prioritarias como la seguridad". Dichos fondos, señaló, se volcarán a equipamiento, tecnología y la creación de 300 cargos policiales destinados a reforzar el patrullaje en comisarías.

De acuerdo a Sánchez, en marco de restricciones presupuestales, el Gobierno puso todos los recursos "donde las cosas importan: seguridad, pobreza infantil, situación de calle y educación".

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