Lubetkin niega presiones de EEUU por la presencia de médicos cubanos

Sostuvo que los médicos cubanos “han ayudado a mucha gente, fuera de cualquier connotación política o de pensamiento” y aseguró que el gobierno pretende preservar los resultados obtenidos.

“Para nosotros, las experiencias que son positivas como tales las queremos y las vamos a preservar”, afirmó. Según explicó, Uruguay busca hacerlo “en un marco de acuerdo y diálogo con todos los actores y con nuestros países”.

Otros temas con EEUU

Lubetkin remarcó que las conversaciones con Estados Unidos abarcan otros asuntos, entre ellos la situación de los uruguayos y extranjeros deportados desde ese país. “Sobre eso no solamente tenemos diálogo con Estados Unidos, sino también sobre otros temas. Lo tenemos con otros países”, señaló.

El canciller sostuvo que la política exterior uruguaya debe mantener abierto el diálogo para abordar las diferencias y reducir tensiones. “Saben que en la política exterior el diálogo es lo permanente para ir encontrando y allanando caminos cuando hay preocupaciones”, afirmó.

Hay principios

Al mismo tiempo, señaló que existen principios que Uruguay mantendrá en las conversaciones con Washington, entre ellos los derechos humanos, la relación con Naciones Unidas y la política migratoria.

“No es que nos ponemos en una posición de blanco o negro, sino simplemente decir: esta es nuestra posición, estos son los parámetros. A lo que podamos resolver, resolveremos; y a lo que no podamos, no lo resolveremos”, sostuvo.