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Política Mario Lubetkin |

en vías de diálogo

Lubetkin niega presiones de EEUU por la presencia de médicos cubanos

El canciller aseguró que EE.UU. no comunicó una eventual suspensión de asistencia militar y defendió la continuidad de los oftalmólogos cubanos.

Lubetkin reafirmó diálogo con EEUU.

Lubetkin reafirmó diálogo con EEUU.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno uruguayo mantiene el diálogo con Estados Unidos y no recibió una comunicación oficial de Washington sobre una eventual suspensión de la asistencia militar por la presencia de los médicos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos José Martí, dijo el canciller Mario Lubetkin.

Lubetkin fue consultado a la salida de su comparecencia en la Comisión de Presupuesto del Senado a donde fue a informar sobre la Rendición de Cuentas. En la mañana había trascendido que Estados Unidos habría advertido a Uruguay sobre la posibilidad de retirar ayuda en materia de defensa si continúa la contratación de profesionales cubanos.

Destacó el canciller el trabajo realizado por los oftalmólogos y defendió la continuidad de la experiencia. “Esta experiencia de estos profesionales oftalmólogos ha sido una experiencia extraordinaria en el país”, afirmó.

Sostuvo que los médicos cubanos “han ayudado a mucha gente, fuera de cualquier connotación política o de pensamiento” y aseguró que el gobierno pretende preservar los resultados obtenidos.

“Para nosotros, las experiencias que son positivas como tales las queremos y las vamos a preservar”, afirmó. Según explicó, Uruguay busca hacerlo “en un marco de acuerdo y diálogo con todos los actores y con nuestros países”.

Otros temas con EEUU

Lubetkin remarcó que las conversaciones con Estados Unidos abarcan otros asuntos, entre ellos la situación de los uruguayos y extranjeros deportados desde ese país. “Sobre eso no solamente tenemos diálogo con Estados Unidos, sino también sobre otros temas. Lo tenemos con otros países”, señaló.

El canciller sostuvo que la política exterior uruguaya debe mantener abierto el diálogo para abordar las diferencias y reducir tensiones. “Saben que en la política exterior el diálogo es lo permanente para ir encontrando y allanando caminos cuando hay preocupaciones”, afirmó.

Hay principios

Al mismo tiempo, señaló que existen principios que Uruguay mantendrá en las conversaciones con Washington, entre ellos los derechos humanos, la relación con Naciones Unidas y la política migratoria.

“No es que nos ponemos en una posición de blanco o negro, sino simplemente decir: esta es nuestra posición, estos son los parámetros. A lo que podamos resolver, resolveremos; y a lo que no podamos, no lo resolveremos”, sostuvo.

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