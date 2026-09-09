Tras la medida sindical del lunes que afectó la actividad en la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, y en la previa de una nueva instancia tripartita que se lleva a cabo este martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa belga Katoen Natie –propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– comunicó que a partir de las 15.00 se retomará la operativa y que dio “instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada”. También lo hizo a través de un comunicado el Partido Nacional.
Concesión
Conflicto en el puerto: para diputado del FA los blancos "se lavaron las manos"
Para el diputado Sebastián Valdomir "el origen de todo este problema es la concesión que hizo en gobierno anterior a una sola empresa"