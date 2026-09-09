Conflicto en el puerto: para diputado del FA los blancos "se lavaron las manos"

En declaraciones a La Diaria, el legislador dijo que “ahora, que el principal partido de la oposición, que fue gobierno y fue el impulsor de la concesión del puerto por no sé cuántas décadas, que le otorgó a una sola empresa y, por ende, al sindicato de esa empresa, un poder de negociación desmedido, salga a pedir la esencialidad me parece que es lavarse las manos de manera notoria”, sostuvo el diputado.

Valdomir aseguró que este conflicto obedece a que “se colocaron todos los huevos en una canasta y hoy los trabajadores están ejerciendo ese factor de presión”. “El origen de todo este problema se ubica en la concesión que hizo el gobierno anterior, por una cantidad de años absolutamente desproporcionada, a una sola empresa, lo cual nos refuerza que no previeron que todas estas cosas podían suceder. Nosotros tratamos de hacernos cargo, pero esto no se va a resolver de la noche a la mañana solamente por decretar la esencialidad”, señaló.

Por último, Valdomir insistió con que en el oficialismo están “preocupados porque la principal arteria por la cual se mueve el comercio exterior uruguayo está paralizada”, por lo tanto, “se tiene que regularizar y normalizar lo antes posible”.