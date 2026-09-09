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Política

Concesión

Conflicto en el puerto: para diputado del FA los blancos "se lavaron las manos"

Para el diputado Sebastián Valdomir "el origen de todo este problema es la concesión que hizo en gobierno anterior a una sola empresa"

Sebastían Valdomir, diputado del FA.

Sebastían Valdomir, diputado del FA.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras la medida sindical del lunes que afectó la actividad en la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, y en la previa de una nueva instancia tripartita que se lleva a cabo este martes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa belga Katoen Natie –propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– comunicó que a partir de las 15.00 se retomará la operativa y que dio “instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada”. También lo hizo a través de un comunicado el Partido Nacional.

Finalmente y luego de un nuevo encuentro en el Ministerio de Trabajo, las partes acordaron un plazo de 72 horas para encontrar una solución al conflicto.

Preocupación en el oficialismo

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir dijo que a los integrantes del oficialismo los deja “muy preocupados que no se encuentre una solución a la vista en esta negociación que está en la órbita de la empresa y el sindicato”, y por eso se están tratando de ocupar del tema.

En declaraciones a La Diaria, el legislador dijo que “ahora, que el principal partido de la oposición, que fue gobierno y fue el impulsor de la concesión del puerto por no sé cuántas décadas, que le otorgó a una sola empresa y, por ende, al sindicato de esa empresa, un poder de negociación desmedido, salga a pedir la esencialidad me parece que es lavarse las manos de manera notoria”, sostuvo el diputado.

Valdomir aseguró que este conflicto obedece a que “se colocaron todos los huevos en una canasta y hoy los trabajadores están ejerciendo ese factor de presión”. “El origen de todo este problema se ubica en la concesión que hizo el gobierno anterior, por una cantidad de años absolutamente desproporcionada, a una sola empresa, lo cual nos refuerza que no previeron que todas estas cosas podían suceder. Nosotros tratamos de hacernos cargo, pero esto no se va a resolver de la noche a la mañana solamente por decretar la esencialidad”, señaló.

Por último, Valdomir insistió con que en el oficialismo están “preocupados porque la principal arteria por la cual se mueve el comercio exterior uruguayo está paralizada”, por lo tanto, “se tiene que regularizar y normalizar lo antes posible”.

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