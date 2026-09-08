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Política Fernando Pereira | bloqueo |

El mensaje del FA a Orsi

Pereira: El bloqueo que vive el pueblo cubano "es la preocupación número uno del Frente Amplio"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comentó que entre los temas geopolíticos conversados con Orsi -en la previa de su viaje a EEUU- el principal fue la situación de Cuba.

Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
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Cuba es la "principal preocupación del FA" a nivel geopolítico

El FA "es consciente que -como dice el informe del Congreso- vivimos en un mundo que se quedó sin reglas"; y en ese mundo sin reglas los que más sufren son los países que están siendo asediados en este momento, por ejemplo Cuba", señaló Pereira.

"El pueblo cubano está llegando a 48 horas de cortes de energía por cada pocas horas que le habilitan la energía, y obviamente no llegan nada de alimentos y medicamentos a Cuba, ni que hablar de petróleo", advirtió el presidente del FA.

Consultado sobre cuáles fueron los principales temas planteados por la fuerza política a Orsi en la reunión del pasado lunes con el mandatario, aseveró: "Esa circunstancia que vive el pueblo cubano es la preocupación número uno del Frente Amplio".

"Se precisa la unidad latinoamericana"

En rueda de prensa tras el encuentro en Torre Ejecutiva, Pereira manifestó que "la paz es un tema fundamental" y debe "seguir siendo así" en el continente. Por ejemplo, dijo que hay "dar señales de que el pueblo cubano merece que entre combustible, alimentos, que no tengan esa circunstancia de bloqueo, condenable y rechazado por gobiernos que no defendían el proyecto cubano, pero defienden la no injerencia".

En ese sentido, expresó que "la política exterior es tener una posición frente a temas que nos están erosionando. Hay una América Latina antes del 3 de enero y otra después. Hay una actitud que nos lleva a pensarnos como país en relación al poder que ha colocado Estados Unidos en el continente", explicó.

Pereira comparte la visión de Lula Da Silva sobre que "no tenemos que ser colonia" de ningún país. "Se precisa la unidad latinoamericana, como planteó -Alberto- Methol Ferré", sentenció.

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