En diálogo con Legítima Mañana de Caras y Caretas TV, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a los principales planteos que realizó en la reunión con el presidente de la República Yamandú Orsi (a pocos días de su viaje a la Asamblea General de la ONU) e hizo hincapié sobre la situación de Cuba.
El mensaje del FA a Orsi
Pereira: El bloqueo que vive el pueblo cubano "es la preocupación número uno del Frente Amplio"
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comentó que entre los temas geopolíticos conversados con Orsi -en la previa de su viaje a EEUU- el principal fue la situación de Cuba.