Gobierno anunció disposición a mantener la Oficina de Innovación en Jerusalén

"Es una política internacional, no es un problema con Jerusalén", subrayó seguidamente. Y precisó que para el gobierno "todo lo que ayude a los escenarios de innovación y desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo, es bienvenido. Y si es en una zona particularmente sensible y conflictiva, y eso genera una violación de decisión de las Naciones Unidas, naturalmente actuaremos en consecuencia. Mientras no lo sea y no se demuestre que estamos violando nada del sistema internacional y de las condenas, seguiremos actuando en función del desarrollo de la innovación y la tecnología".

Durante su breve diálogo con los medios, el canciller se refirió también al gobierno de Venezuela. "El límite nuestro es el no reconocimiento a quien ahora está teniendo la gestión. No reconocer el resultado electoral. Lo dijimos el primer día y lo mantenemos hasta el día de hoy", sostuvo Lubetkin.