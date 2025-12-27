El gobierno hará cambios en la devolución de los aportes al Fonasa en 2026

El presidente de la República Yamandú Orsi anunció este viernes que a partir de 2026 el gobierno hará cambios en cómo se instrumentan los criterios de devolución de los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De acuerdo con lo informado por Telemundo, Orsi dijo en Torre Ejecutiva –en el marco de un diálogo informal con los periodistas allí presentes– que se devolverá menos dinero a aquellos que hagan el reclamo.
El mandatario no precisó cuántas personas se verán afectadas por la modificación, pero aseguró que parte de esa devolución será retenido por el Estado. Orsi aseguró que es una medida para paliar el déficit fiscal.
Actual legislación
Actualmente, quienes durante el año aportaron más de lo que les corresponde -ya sea por un cambio en su forma de trabajar, por haber superado el tope máximo de aporte o por una modificación en su situación familiar- automáticamente se le devuelve el excedente de ese aporte.
Este año, el Banco de Previsión Social (BPS) otorgó una devolución correspondiente al año 2024 a los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 113.167 nominales y a los jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.598 nominales. Las tasas de aporte varían según la situación familiar -si la persona tiene cónyuges o hijos a cargo- y los ingresos.
El presidente no informó los detalles de a quiénes se le aplicará ese aumento en la retención.
Críticas de la oposición
El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, aseguró que se trata de una "expropiación". "El contribuyente al igual que el estado debe de cumplir sus obligaciones. Quinto ajuste de Orsi. Los 3 impuestos. El tarifazo. Y esto ahora. Festejen. Volvió el Frente Amplio", escribió en su cuena de X.
"Más impuestos. Recortar la devolución del Fonasa es eso, y además confiscatorio —redactó en la misma red social el diputado también blanco Pablo Abdala—. Es apropiarse de dinero ajeno, en este caso de aquellos que ya aportaron al sistema de salud más de lo que legalmente corresponde. El gobierno sigue incumpliendo sus promesas, pero además haciendo trampa de modo nada transparente: un as sacado de la manga entre la sidra y el pan dulce. Nos veremos en el Parlamento, porque una decisión de este estilo es materia de ley.