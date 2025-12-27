El gobierno hará cambios en la devolución de los aportes al Fonasa en 2026

Actual legislación

Actualmente, quienes durante el año aportaron más de lo que les corresponde -ya sea por un cambio en su forma de trabajar, por haber superado el tope máximo de aporte o por una modificación en su situación familiar- automáticamente se le devuelve el excedente de ese aporte.

Este año, el Banco de Previsión Social (BPS) otorgó una devolución correspondiente al año 2024 a los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 113.167 nominales y a los jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.598 nominales. Las tasas de aporte varían según la situación familiar -si la persona tiene cónyuges o hijos a cargo- y los ingresos.

El presidente no informó los detalles de a quiénes se le aplicará ese aumento en la retención.

Críticas de la oposición

El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, aseguró que se trata de una "expropiación". "El contribuyente al igual que el estado debe de cumplir sus obligaciones. Quinto ajuste de Orsi. Los 3 impuestos. El tarifazo. Y esto ahora. Festejen. Volvió el Frente Amplio", escribió en su cuena de X.

"Más impuestos. Recortar la devolución del Fonasa es eso, y además confiscatorio —redactó en la misma red social el diputado también blanco Pablo Abdala—. Es apropiarse de dinero ajeno, en este caso de aquellos que ya aportaron al sistema de salud más de lo que legalmente corresponde. El gobierno sigue incumpliendo sus promesas, pero además haciendo trampa de modo nada transparente: un as sacado de la manga entre la sidra y el pan dulce. Nos veremos en el Parlamento, porque una decisión de este estilo es materia de ley.