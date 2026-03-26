Gobierno duplica la cobertura de comedores en educación media para alcanzar a 40.000 estudiantes

El Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la enseñanza pública mediante la implementación de un ambicioso plan de alimentación en centros de educación media básica. Durante una visita al Liceo N.° 41 en el barrio Cerrito de la Victoria, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó como una prioridad cumplida la instalación de 57 nuevos servicios de alimentación en liceos y centros de UTU en todo el país.
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Esta iniciativa, que se enmarca en la política de extensión del tiempo pedagógico, permite duplicar la cantidad de beneficiarios, pasando de 20.000 a 40.000 alumnos que acceden diariamente a un plato de comida.
Alejandro Sánchez y la importancia de fortalecer la educación
Sánchez subrayó que este avance representa un total de 3.600.000 platos adicionales al año, asegurando que una alimentación balanceada es fundamental para garantizar el derecho a la educación. Según el secretario, contar con espacios de integración donde los adolescentes tengan sus necesidades básicas cubiertas es una condición indispensable para construir una mejor educación pública. Asimismo, destacó el esfuerzo de la comunidad educativa, incluyendo a docentes y directores que trabajaron durante el receso de verano para asegurar que las obras en los centros educativos se concretaran en tiempo y forma.
ANEP y la necesidad de promover la convivencia
Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, insistió en que la extensión del tiempo educativo requiere necesariamente asegurar el servicio de comedor para sostener jornadas más extensas. Este despliegue no solo incluye la infraestructura, sino también el respaldo profesional de nutricionistas y la incorporación de 100 figuras educativas de apoyo. Caggiani resaltó que estos espacios se transforman en ambientes de convivencia donde estudiantes y docentes comparten momentos de diálogo, fortaleciendo el vínculo pedagógico en un entorno disfrutable.
Finalmente, las autoridades de Educación Secundaria destacaron la celeridad con la que se llevó a cabo el proceso de articulación, logrando resolver los desafíos logísticos en apenas dos meses. En el caso específico del Liceo N.° 41, el servicio atiende actualmente a unos 200 jóvenes organizados en tandas, lo que refleja el éxito de un modelo que busca ser replicado en distintos puntos del territorio nacional para consolidar un sistema educativo más equitativo y de mayor alcance.