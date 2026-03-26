Gobierno duplica la cobertura de comedores en educación media para alcanzar a 40.000 estudiantes

ANEP y la necesidad de promover la convivencia

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, insistió en que la extensión del tiempo educativo requiere necesariamente asegurar el servicio de comedor para sostener jornadas más extensas. Este despliegue no solo incluye la infraestructura, sino también el respaldo profesional de nutricionistas y la incorporación de 100 figuras educativas de apoyo. Caggiani resaltó que estos espacios se transforman en ambientes de convivencia donde estudiantes y docentes comparten momentos de diálogo, fortaleciendo el vínculo pedagógico en un entorno disfrutable.

Finalmente, las autoridades de Educación Secundaria destacaron la celeridad con la que se llevó a cabo el proceso de articulación, logrando resolver los desafíos logísticos en apenas dos meses. En el caso específico del Liceo N.° 41, el servicio atiende actualmente a unos 200 jóvenes organizados en tandas, lo que refleja el éxito de un modelo que busca ser replicado en distintos puntos del territorio nacional para consolidar un sistema educativo más equitativo y de mayor alcance.