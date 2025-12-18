Gobierno e HIF firmaron memorando de entendimiento para instalación de planta de hidrógeno verde

El memorando precisa que, a partir de 2029, está previsto concretar exportaciones por un valor medio anual de 253 millones de dólares, en el primer módulo, y 1.012 millones de dólares, una vez que los cuatro módulos estén operativos.

Europa y Asia serán los principales destinos de la exportación.

El proyecto requerirá una inversión total aproximada de 5.385 millones de dólares y estará emplazado en el departamento de Paysandú. HIF prevé ocupar a unos 1.400 empleados durante la etapa de construcción y a otras 300 personas de forma permanente en la etapa de operación, detalla el memorando.

HIF HIF fue multada por tala de monte nativo donde pretende instalar planta de hidrógeno verde.

Comités de seguimiento

El acuerdo también establece el funcionamiento de un comité de alto nivel de seguimiento del proyecto, integrado por el titular de la Secretaría de la Presidencia de la República, los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Ambiente; Transporte; y Obras Públicas. También participarán representantes de la empresa HIF.

Además, se establece la conformación de un comité técnico de seguimiento que también integrarán representantes del Gobierno y la empresa, para dar seguimiento diario “a todas las acciones requeridas para el desarrollo” del proyecto de HIF.