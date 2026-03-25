Gobierno e intendencia acuerdan plan de movilidad con ómnibus rápidos para Montevideo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió formalmente el proyecto de la Intendencia de Montevideo (IM) destinado a transformar el sistema de transporte metropolitano. La iniciativa propone la implementación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) en la avenida 18 de Julio y los principales ejes troncales, con el objetivo de reducir drásticamente los tiempos de traslado.
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Tras la reunión mantenida este martes 24 con los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara y Francisco Legnani, junto a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, el mandatario confirmó que el financiamiento para la obra está asegurado mediante el apoyo de organismos bancarios.
Puntos clave del proyecto de movilidad:
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Sistema BRT en superficie: A diferencia de propuestas subterráneas, este modelo apuesta por carriles exclusivos en superficie, lo que permite menores costos y tiempos de ejecución más ágiles.
Convivencia urbana: El plan mantiene la circulación de vehículos particulares por 18 de Julio y preserva la ciclovía actual, optimizando el flujo de pasajeros sin eliminar la infraestructura existente.
Cronograma definido: El presidente Orsi aseguró que, independientemente del escenario, las obras comenzarán en el año 2027.
Gestión conjunta: La resolución final y ejecución se articulará a través de la agencia metropolitana creada por presupuesto, integrada por el Gobierno nacional y las intendencias involucradas.
"El proyecto tiene ventajas claras en términos de tiempos de ejecución y costos, permitiendo intervenciones importantes en las arterias vitales de la capital", señaló el presidente Orsi durante la rueda de prensa.
La implementación de este corredor exclusivo busca modernizar la conexión entre Montevideo y su zona metropolitana, ofreciendo una alternativa de transporte público más rápida, eficiente y sostenible para miles de usuarios diarios.