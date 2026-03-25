Gobierno e intendencia acuerdan plan de movilidad con ómnibus rápidos para Montevideo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió formalmente el proyecto de la Intendencia de Montevideo (IM) destinado a transformar el sistema de transporte metropolitano. La iniciativa propone la implementación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) en la avenida 18 de Julio y los principales ejes troncales, con el objetivo de reducir drásticamente los tiempos de traslado.