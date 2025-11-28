Gobierno entregó 34 viviendas en Castellanos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este viernes la entrega de 34 viviendas destinadas a familias de Castellanos, en Canelones. La actividad se desarrolló junto a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, y al presidente de Mevir, Andrés Lima, en el marco del plan integral que el organismo implementa en esta zona rural.
El acto contó además con la presencia de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry; del secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin; y del alcalde local, Joaquín Farina.
Sobre las viviendias y sus beneficiarios
Según informo el MVOT, del total de viviendas entregadas, 32 se edificaron en un predio de Mevir y dos corresponden a intervenciones en la planta urbana. Las 88 personas beneficiarias tienen un promedio de 34 años y se desempeñan en actividades vinculadas a la avicultura, la horticultura y diversos servicios de la zona.
El proyecto incluye 5 viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios, 9 de tres dormitorios y una de cuatro dormitorios. Las unidades fueron construidas con estándares de calidad que incorporan aislación térmica y calefactores eficientes. En paralelo, los vecinos participaron en talleres sobre el uso y mantenimiento de la vivienda.
También detallaron que el programa implicó mejoras en infraestructura: se instaló una red de alcantarillado, se pavimentaron 622 metros de calle y se ejecutaron 1244 metros de cunetas pluviales.
"Tenemos que ser un Estado presente"
“La comunidad existe, las necesidades están y la lucha de las familias por lograr y por llegar a conquistar sus derechos existe antes que nosotros lleguemos. Y nosotros cuando llegamos tenemos que aprender a escuchar, tenemos que estar atentos, tenemos que ser un Estado presente, un Ministerio presente, y eso es lo que queremos para esta gestión”, afirmó Paseyro durante la ceremonia.
La ministra subrayó que la política de vivienda implica también la conformación de tejido barrial. “Es fundamental pensar en el barrio, en que los vecinos sean parte del lugar y creen lazos comunitarios. Para eso el Ministerio debe acompañar y estar al lado, y ahí quiero resaltar el trabajo del equipo técnico que son quienes están al lado de las familias trabajando cotidianamente y construyendo en conjunto”, señaló.
Asimismo, reafirmó el objetivo de mantener un Ministerio cercano y articulado con otros niveles del Estado, al considerar que “la interinstitucionalidad es fundamental”. En esa línea expresó: “Quiero resaltar y destacar el compromiso que vamos a tener en este período de gobierno para seguir acompañando a las familias, para que más familias recuperen este derecho a la vivienda y este derecho a la ciudad y conformen comunidad. Ahí estaremos para acompañarlos”.
La vivienda como derecho
Por su parte, el presidente de Mevir, Andrés Lima, agradeció la presencia de Orsi y remarcó el esfuerzo conjunto de los vecinos que trabajaron durante varios meses en la construcción. También valoró el trabajo del Sistema Público de Vivienda para avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional que reconoce la vivienda como un derecho humano.
En representación de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin expresó su satisfacción por la entrega de las soluciones habitacionales. “Las llaves de estas casas tienen un montón de sueños y procesos larguísimos. Desde la Intendencia vamos a hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de sus sueños, porque hoy se están entregando llaves y formando comunidad y de esa comunidad el gobierno departamental quiere ser parte junto al municipio, al gobierno nacional y sobre todo a la gente”, señaló.