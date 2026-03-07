Para Alfredo Asti, la exministra Azucena Arbeleche "violentó normas de conducta en la función pública"

Directorio de la Jutep

Si bien el informe jurídico se conoció en el nuevo gobierno, correspondía a la conformación del directorio de la Jutep que venía de la administración anterior.

En junio de 2025, comenzó el proceso de renovación de las autoridades del directorio de la junta y en diciembre del año pasado se pidió a la asesoría jurídica, que es la misma composición desde el inicio del proceso, el fallo definitivo sobre el caso. Asti indicó que los asesores jurídicos rechazaron los descargos de Arbeleche sobre el cumplimiento del Código de Ética.

El informe establece que Arbeleche debió comunicarle la situación al presidente de la República (como su jerarca) y abstenerse de participar en la decisión, para que el subsecretario de la cartera resolviera y firmara la resolución, "cosa que no sabemos por qué no hizo".

En su fundamento del voto, Asti sostuvo que "había un apartamiento a la norma de derecho". "En este caso la decisión final la tomó la ministra cuando, por la aplicación del Código de Ética, no debió tomarla", sostuvo.

Por su parte, la ministra Arbeleche argumentó que al haber un fallo de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) que lo aprobada no se podía negar a firmar la resolución. Asti se refirió a antecedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que dicen lo contrario, que la Comap es solo asesora y que no es vinculante; y la decisión final la toma el Poder Ejecutivo.