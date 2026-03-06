Hacete socio para acceder a este contenido

Política

La pelota no se mancha

Messi y Suárez aplaudieron las amenazas guerreristas de Trump contra Cuba

En una actitud vergonzante, Messi y Suárez aplaudieron sonrientes las amenazas de Trump, quien además está involucrado en un escándalo mundial por pedofilia.

Trump con Messi y Suárez
El plantel de Inter Miami CF fue recibido este jueves en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de reconocimiento institucional tras la consagración del equipo en la Major League Soccer (MLS). Entre los futbolistas presentes estuvieron el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, quienes participaron del acto oficial en el que el mandatario combinó elogios deportivos con definiciones de política exterior, incluidas advertencias sobre la situación de Cuba.

Durante la actividad, realizada en uno de los salones protocolares de la sede presidencial, Trump saludó al plantel y destacó públicamente a algunas de sus principales figuras. En ese marco, el mandatario dedicó palabras especiales al delantero uruguayo.

Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos”, afirmó Trump, antes de estrecharle la mano frente al resto de los jugadores y autoridades presentes. El gesto fue acompañado por aplausos de los integrantes del equipo.

El encuentro formó parte de las recepciones que la presidencia estadounidense suele ofrecer a equipos deportivos campeones o destacados de las principales ligas profesionales del país. Sin embargo, la ceremonia adquirió rápidamente un tono político cuando el mandatario utilizó su intervención para referirse a distintos escenarios internacionales y a la estrategia exterior de su administración.

La política, el fútbol y la guerra

En su discurso, Trump elogió al secretario de Estado, el senador de origen cubano Marco Rubio, a quien atribuyó un papel central en la política hacia América Latina y particularmente respecto a Cuba.

Así como un orgulloso fanático de los deportes de Miami, el Secretario de Estado —les digo— va a pasar a la historia como el mejor Secretario de Estado en la historia del país, Marco Rubio”, declaró el presidente ante el plantel.

No quiero que se vuelva demasiado popular. Ya saben, cuando se vuelven demasiado populares, de repente ves: ‘¿Dónde está Marco? Ya no está por aquí. No lo veo’”, dijo entre risas ante los presentes.

Trump agregó que Rubio está concentrado en varios frentes de política internacional, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y la estrategia de Washington hacia Cuba.

Está haciendo un gran trabajo, y lo próximo va a ser... queremos hacer eso especial con Cuba; él está esperando, pero dice: ‘Terminemos esto primero’”, afirmó.

Podríamos hacerlos todos al mismo tiempo, pero pasan cosas malas si observas a los países a lo largo de los años; si los haces todos demasiado rápido, pasan cosas malas. No vamos a permitir que pase nada malo”, expresó.

En otro tramo de su discurso, Trump sostuvo que los “exiliados” cubanos podrían regresar a la isla tras una eventual intervención estadounidense, una afirmación que volvió a colocar a Cuba en el centro de la retórica política de Washington.

Trump y el caso Epstein

La aparición pública del mandatario se produce además en un contexto en el que continúan reapareciendo referencias mediáticas a su antigua relación con el financista estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y cuyo caso volvió a ocupar espacio en el debate público en los últimos años, señalado especialmente por casos de pedofilia. Trump ha reconocido que conoció a Epstein en los años noventa dentro de los círculos empresariales y sociales de Nueva York y Florida, aunque ha sostenido reiteradamente que rompió vínculos con él antes de que se conocieran las investigaciones judiciales en su contra.

Las conexiones entre figuras de la élite política, financiera y mediática con Epstein han sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y judiciales desde su arresto y posterior muerte en 2019, un caso que sigue generando repercusiones políticas en Estados Unidos.

Mientras tanto, los jugadores de Inter Miami —entre ellos Messi y Suárez— permanecieron en el estrado junto al resto del plantel durante el discurso presidencial y participaron del acto protocolar de reconocimiento al equipo, que incluyó saludos oficiales y fotografías institucionales.

