Orsi reafirmó el rumbo: más del 80 % de los compromisos ya están en marcha

Al comenzar su mensaje, Orsi sostuvo que las democracias no se sostienen únicamente en los derechos que reconocen, sino también en las responsabilidades asumidas para preservarlas. En ese sentido, valoró la capacidad de diálogo y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, lo que permitió la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional, a la que definió como la “norma madre de todo gobierno”.

Mensaje ante el Parlamento, un ejercicio de la democracia

El presidente afirmó que este tipo de comparecencias ante el Parlamento constituyen “el ejercicio máximo de la democracia”, al reconocer que el poder político no pertenece a quienes gobiernan, sino que surge del mandato otorgado por la ciudadanía. En ese marco, señaló que estas instancias contribuyen a sostener la continuidad institucional que caracteriza a Uruguay.

Durante su exposición, definió al país como “un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional; de la democracia plena y del respeto por la ley; del desarrollo económico con inclusión social”, especialmente en un contexto internacional que describió como cada vez más radicalizado.

Orsi recordó que en 2025 asumió el gobierno luego de cuatro décadas de democracia ininterrumpida, con alternancia pacífica y estabilidad institucional en una región donde esos rasgos no siempre han sido la norma. En un escenario global que describió como un “cambio de época”, sostuvo que la estabilidad institucional adquiere hoy un valor aún mayor.

Asimismo, subrayó el papel del Estado en la protección social. “El crecimiento, si no distribuye, no cohesiona”, afirmó. En esa línea, señaló que el conocimiento se ha convertido en un recurso estratégico en el mundo contemporáneo, marcado por transformaciones productivas vinculadas a la inteligencia artificial, la automatización y los avances científicos en áreas como la salud, la energía y los nuevos materiales.

Frente a ese escenario, el presidente sostuvo que Uruguay enfrenta dos alternativas: resignarse ante la incertidumbre global o reafirmar su identidad. “Elegimos reafirmar”, expresó.

“Ordenar para transformar”

El mandatario recordó que al asumir el gobierno el país registraba un déficit fiscal superior al 4 % del producto interno bruto, el más alto en décadas. A ello se sumaban gastos trasladados al ejercicio 2025 por miles de millones de dólares, compromisos sin respaldo presupuestal definido y contratos que requerían revisión técnica y jurídica, como los vinculados a las patrulleras oceánicas y al proyecto Neptuno.

“Con aciertos y con errores empezamos por ordenar para poder transformar”, resumió Orsi, al señalar que no es posible impulsar cambios duraderos sin bases económicas sólidas.

En ese contexto, indicó que al inicio de la administración se definieron 63 medidas prioritarias, de las cuales el 82,5 % ya se encuentra en marcha.

Entre las iniciativas económicas destacó la implementación del impuesto mínimo global para grandes multinacionales, que permitirá que estas empresas tributen en el país. Según estimaciones oficiales, la medida podría generar una recaudación cercana a los 360 millones de dólares en 2027.

También mencionó la reformulación de la regla fiscal. En materia de comercio exterior, informó que las exportaciones alcanzaron en el primer año de gobierno el mayor registro de la última década, superando los 13.400 millones de dólares.

En el ámbito laboral, el presidente señaló que en 2025 se generaron 26.000 nuevos puestos de trabajo, lo que permitió alcanzar un total de 1.700.000 personas ocupadas. El empleo femenino sumó 19.000 nuevos puestos y alcanzó su nivel más alto registrado.

A su vez, el salario real aumentó un 2,3 %, mientras que las jubilaciones crecerán un 6 %. La inflación, por su parte, se ubicó en 3,5 %, el registro más bajo en 25 años.

La primera ronda de Consejos de Salarios de la actual administración comprendió 248 mesas de negociación y abarcó a más de 990.000 trabajadores del sector privado formal. Según informó el mandatario, el proceso culminó con acuerdos en el 90 % de los casos, de los cuales el 83 % se logró por consenso. Además, se alcanzó un acuerdo con los 236.068 funcionarios públicos.

En relación con el Diálogo Social, Orsi indicó que el proceso se encuentra en su etapa final y permitirá avanzar en los cambios comprometidos. Entre ellos mencionó la jubilación a los 60 años para los sectores más vulnerables, la ampliación del piso de protección social y mejoras en el pilar de ahorro individual.

Durante el tercer trimestre de 2025 se registró la apertura de 11.600 empresas, que generaron casi 14.000 empleos. En paralelo, el programa Yo Estudio y Trabajo permitió la creación de 751 puestos formales. El presidente anunció además que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley de empleo juvenil.

En cuanto a la relación financiera con los gobiernos departamentales, sostuvo que durante el quinquenio se concretará la mayor transferencia de recursos de la historia reciente, con un monto estimado en 800 millones de dólares, además de un fondo adicional de 80 millones. “Estoy convencido de que un país se construye con 19 departamentos fuertes”, afirmó.

Respecto a las medidas adoptadas para las zonas de frontera, mencionó la devolución del impuesto al valor agregado, la reducción del impuesto específico interno en combustibles, un régimen simplificado de exportación para pequeños comercios y descuentos en los aportes patronales.

Avances en salud

En el área sanitaria, Orsi informó que se regularizó el abastecimiento de cerca de 100 medicamentos que presentaban faltantes. Además, las listas de espera para especialidades críticas se redujeron un 15 %, las listas quirúrgicas generales un 6,5 % y el retraso en cirugías oftalmológicas infantiles disminuyó un 55 %.

En este punto, el presidente destacó la colaboración de médicos cubanos, que permitió que más de 95.000 personas recuperaran la vista de forma gratuita. También señaló la reducción de la mortalidad infantil, que se ubicó en 6,3 por cada mil nacidos vivos.

Salud mental como prioridad nacional

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la salud mental se convirtió en una prioridad de la actual Administración. En ese marco, se impulsó una estrategia nacional que incluye planes departamentales para reducir las desigualdades entre territorios y prestadores de servicios.

Entre las medidas previstas para este año mencionó la instalación de dos hospitales de día, dos casas de medio camino y un centro de rehabilitación. También se pondrá en funcionamiento una unidad de corta estadía para adolescentes en el hospital Saint Bois y una unidad de atención domiciliaria en el hospital Vilardebó.

A ello se suman nueve equipos comunitarios de salud mental con presencia en todo el país y la incorporación de 50 nuevos profesionales dedicados específicamente a esta área.

El presidente también destacó la incorporación gratuita de la vacuna contra el meningococo y la eliminación del costo de las cirugías laparoscópicas de apendicitis. Además, desde diciembre de 2025 toda persona que requiera un cardiodesfibrilador podrá acceder al servicio sin costo.

Orsi anunció que este año comenzarán las obras del Hospital de la Costa, en Atlántida, con una inversión de 40 millones de dólares. Asimismo, se priorizará la mejora de la infraestructura y los servicios en 16 centros asistenciales del país.

Primera infancia y políticas sociales

El mandatario resaltó las políticas dirigidas a la infancia y sostuvo que la igualdad comienza en los primeros años de vida. En ese marco, afirmó que el Gobierno destinó la mayor asignación presupuestal de la historia a este sector.

Entre las medidas implementadas mencionó la expansión de la alimentación escolar, como ocurrió con la escuela N.° 89 de Villa Española, que incorporó el régimen de tiempo completo y el servicio de almuerzo para sus estudiantes.

También anunció la construcción de diez polideportivos destinados al desarrollo de la educación física, abiertos además a la comunidad.

En materia social, el Plan Invierno de 2025 amplió los cupos de atención para personas en situación de calle. Para este año se prevé un abordaje integral que combine asistencia de emergencia, atención sanitaria, acompañamiento social y estrategias de reinserción.

El Gobierno implementó además un bono dirigido a más de 170.000 escolares, que se ampliará hasta alcanzar a más de 300.000 niños al final del período. También se fortaleció la Tarjeta Uruguay Social y se creó un bono crianza con un aumento del 50% para los hogares más vulnerables.

Otro programa destacado fue Crece desde el Pie, orientado a eliminar los pisos de tierra en viviendas de familias con niños.

Transporte y desarrollo urbano

Orsi sostuvo que el transporte público también constituye una forma de justicia social, al permitir reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población.

Con ese objetivo, el Gobierno nacional y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José crearon la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. En ese marco, se proyecta la construcción de dos corredores troncales de alta frecuencia: Camino Maldonado–Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa–Ciudad Vieja.

Las obras comenzarán en 2027 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y se espera que estén operativas en 2029.

El presidente informó además la creación de un fideicomiso financiado con peajes ferroviarios para impulsar el desarrollo del sistema ferroviario. En paralelo, señaló que en 2025 casi se duplicó la participación de la flota eléctrica en el transporte público, con el objetivo de alcanzar el 50 % en 2030.

Cultura, vivienda y seguridad

En el ámbito cultural, el mandatario destacó la asignación presupuestal al teatro independiente, la reconversión de la Biblioteca Nacional y la creación del programa Acá se Filma para posicionar a Uruguay como destino para producciones audiovisuales.

En materia habitacional, el Gobierno prevé la construcción de 69.334 soluciones habitacionales durante el quinquenio. Actualmente hay 175 cooperativas en obra que desarrollan más de 5.400 viviendas en Montevideo y el interior.

En seguridad pública, Orsi anunció que para fines de este año se incorporarán 1.700 nuevos policías. Además, se superó la meta de 20.000 cámaras de videovigilancia y se implementó la herramienta tecnológica Élida 360 para la protección de víctimas de violencia basada en género.

El presidente adelantó también que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal y otro para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Política exterior

En materia internacional, Orsi sostuvo que gobernar implica también posicionarse en el escenario global. En ese sentido, defendió una política exterior basada en el multilateralismo y el diálogo democrático.

Uruguay fue convocado a presidir el Consenso de Brasilia, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Grupo de los 77. Además, en la segunda mitad del año asumirá la presidencia del Mercosur.

El mandatario mencionó la misión oficial a China, donde se firmaron más de 30 acuerdos comerciales y se ratificó una cuota de 300.000 toneladas de carne bovina. También se habilitó una nueva modalidad de exportación de carne aviar y se acordó cooperación para el desarrollo de una vacuna contra la garrapata.

Asimismo, destacó la aprobación del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea y la adhesión de Uruguay al Tratado Transpacífico, así como la solicitud de incorporación a la Asociación Económica Integral Regional.

Infraestructura, innovación y producción

Orsi subrayó la importancia estratégica del agua y mencionó la reactivación del proyecto Casupá, que definió como la mayor inversión de la historia de OSE para garantizar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana hasta 2045.

También anunció obras de saneamiento en varias ciudades del país financiadas por Fonplata por 325 millones de dólares.

En el ámbito de la innovación, el Gobierno puso en marcha el programa Uruguay Innova, con una inversión de 30 millones de dólares para fortalecer la articulación entre el Estado, las universidades y el sector productivo.

El presidente destacó además la adquisición de más de 9.000 hectáreas por parte del Instituto Nacional de Colonización, priorizando la adjudicación a mujeres y jóvenes.

Finalmente, informó que se construirán dos nuevos centros de datos de Antel, uno en Pando especializado en inteligencia artificial y otro en Montevideo para reforzar la seguridad y redundancia de la información.

Balance del primer año

Hacia el cierre de su intervención, Orsi afirmó que más del 80 % de los compromisos asumidos por el Gobierno ya se encuentran en marcha.

“Ahora comienza otra etapa: la de consolidar, profundizar y transformar lo que está en camino”, señaló.

El presidente concluyó su discurso destacando la importancia de preservar la estabilidad institucional y la convivencia democrática, y afirmó que el objetivo de su Administración es construir un país con más empleo, mayor producción con valor agregado y desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional.