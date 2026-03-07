"Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo", la respuesta de Manini a Petinatti

Luego de que se conociera la noticia del exsenador, Petinatti le dedicó un tweet: “Si la esposa hubiera sido ministra de Vivienda de Jamenei hubiera terminado colgada en la plaza de Teherán y él firmaba igual”.

La repuesta de Manini

Ante esto, Manini Ríos respondió. “Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo”, escribió el dirigente cabildante. “Lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve”, sentenció.

Por su parte, el conductor de Malos pensamientos (Azul FM) contestó a Manini Ríos y le replicó que él nunca pensó que el exlegislador “iba a caer tan bajo”. “Y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve…”, ironizó.