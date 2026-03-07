En las últimas horas el líder de Cabildo Abierto y exsenador de la República, Guido Manini Ríos, concurrió a la embajada de Irán lo que levantó polémica en plena guerra con Estados Unidos. El dirigente cabildante, dijo que tenía un vínculo con ese país luego de haber vivido mucho tiempo hace algunas décadas atrás.
Todo por una firma
"Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo", la respuesta de Manini a Petinatti
El líder político le respondió al comunicador luego de un tweet del comunicador que hacía mención a la esposa del exsenador.