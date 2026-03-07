Hacete socio para acceder a este contenido

Política bajo | Cabildo Abierto |

Todo por una firma

"Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo", la respuesta de Manini a Petinatti

El líder político le respondió al comunicador luego de un tweet del comunicador que hacía mención a la esposa del exsenador.

Manini le respondió a Petinatti luego de que este cuestionará al líder de Cabildo Abierto.
Así las cosas, el comunicador Orlando Petinatti salió al cruce del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, luego de que este firmara el libro de condolencias de Alí Jamenei, líder supremo iraní quien falleció tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Luego de que se conociera la noticia del exsenador, Petinatti le dedicó un tweet: “Si la esposa hubiera sido ministra de Vivienda de Jamenei hubiera terminado colgada en la plaza de Teherán y él firmaba igual”.

La repuesta de Manini

Ante esto, Manini Ríos respondió. “Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo”, escribió el dirigente cabildante. “Lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve”, sentenció.

Por su parte, el conductor de Malos pensamientos (Azul FM) contestó a Manini Ríos y le replicó que él nunca pensó que el exlegislador “iba a caer tan bajo”. “Y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve…”, ironizó.

