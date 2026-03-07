Talvi se incorpora al gobierno de Milei con rol clave en plan de ajuste fiscal argentino

El rol de Talvi en la administración Milei

Tras un periodo alejado de la vida pública y radicado en el exterior desde 2020, el exdirector de CERES regresa al primer plano regional para trabajar en áreas críticas, según señalan fuentes argentinas:

Estabilización macroeconómica: Participación en discusiones técnicas para dar sostenibilidad al plan de ajuste fiscal.

Consolidación económica: Asesoría en el proceso de recuperación post-reformas estructurales.

Control de la inflación: Apoyo en el diseño de estrategias para profundizar la desaceleración de precios que busca el gobierno de Javier Milei.

De la política uruguaya a la consultoría internacional

Ernesto Talvi, quien fuera candidato a la presidencia por el Partido Colorado y canciller durante el inicio de la administración de Luis Lacalle Pou, se había mantenido enfocado en la actividad académica privada tras su renuncia en julio de 2020. Su incorporación al equipo de Caputo marca su regreso formal al asesoramiento gubernamental de alto nivel, esta vez en el epicentro de la ambiciosa reforma económica argentina iniciada en diciembre de 2023 y que es motivo de múltiples criticas en la vecina orilla, tanto por la oposición política como por diversos sectores sectores sociales que han denunciado los recortes y el aumento de la desigualdad.