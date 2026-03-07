Hacete socio para acceder a este contenido

Política Milei | Lacalle Pou | ajuste

No contaban con mi astucia

Talvi se incorpora al gobierno de Milei con rol clave en plan de ajuste fiscal argentino

El exministro de Lacalle Pou colaborará en el plan de "estabilización" de Javier Milei. Su llegada fue confirmada hoy por el ministro de Economía argentino.

Ernesto Talvi

El exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y reconocido economista, Ernesto Talvi, ha sido oficialmente incorporado como colaborador estratégico del Ministerio de Economía de la República Argentina. La noticia, adelantada por el semanario Búsqueda, fue ratificada este sábado por el titular de la cartera argentina, Luis Caputo.

Un refuerzo técnico de "extensa trayectoria"

A través de sus canales oficiales, el ministro Caputo celebró la llegada del académico uruguayo, destacando su idoneidad para la etapa actual que atraviesa el país vecino.

"Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina", expresó el jerarca, subrayando la reputación internacional de Talvi en el ámbito de la consultoría y la macroeconomía.

El rol de Talvi en la administración Milei

Tras un periodo alejado de la vida pública y radicado en el exterior desde 2020, el exdirector de CERES regresa al primer plano regional para trabajar en áreas críticas, según señalan fuentes argentinas:

  • Estabilización macroeconómica: Participación en discusiones técnicas para dar sostenibilidad al plan de ajuste fiscal.

  • Consolidación económica: Asesoría en el proceso de recuperación post-reformas estructurales.

  • Control de la inflación: Apoyo en el diseño de estrategias para profundizar la desaceleración de precios que busca el gobierno de Javier Milei.

De la política uruguaya a la consultoría internacional

Ernesto Talvi, quien fuera candidato a la presidencia por el Partido Colorado y canciller durante el inicio de la administración de Luis Lacalle Pou, se había mantenido enfocado en la actividad académica privada tras su renuncia en julio de 2020. Su incorporación al equipo de Caputo marca su regreso formal al asesoramiento gubernamental de alto nivel, esta vez en el epicentro de la ambiciosa reforma económica argentina iniciada en diciembre de 2023 y que es motivo de múltiples criticas en la vecina orilla, tanto por la oposición política como por diversos sectores sectores sociales que han denunciado los recortes y el aumento de la desigualdad.

