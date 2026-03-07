Adiós al calor: frente frío pone fin al verano y trae alivio térmico a todo Uruguay

Temperaturas: En el área metropolitana, las máximas se ubican en torno a los 22°C - 23°C , mientras que las mínimas rondarán los 18°C .

Vientos: Predominancia del Este y Sureste con intensidades de entre 20 y 40 km/h .

Alertas: Tras las tormentas registradas en el norte y este del país durante el viernes, el organismo mantiene vigilancia sobre el noreste para las primeras horas del domingo, donde aún podrían persistir lluvias escasas antes de una mejora definitiva.

2. Análisis Regional (MetSul Meteorología)

El observatorio brasileño MetSul destaca un "alivio térmico" significativo tras el inicio de semana caluroso. Según sus modelos, la elevada humedad (promedios del 85% - 90%) favorece la formación de nubosidad baja y neblinas en zonas rurales. MetSul advierte que, si bien las temperaturas máximas no superarán los 25°C en el sur, la sensación de frescura se verá acentuada por la persistencia de los vientos marítimos.