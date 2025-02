Gobierno de Orsi: ¿que expectativas tiene la sociedad civil?

Camilo Álvarez (educador popular, organización “Somos Barrios”). “El Frente Amplio ganó las elecciones para volver a gobernar por cuarta vez Uruguay, pero este proceso electoral fue acompañado de un proceso político, social, comunitario, cultural de recomposición de lazos con distintos actores de la sociedad, con la escucha abierta y activa para incorporar temas a la agenda y la potencia de la estructura que movilizó la militancia en cada rincón del país. Esto es importante porque hace a cómo volvemos al Gobierno; volver asumiendo los desafíos del momento y con un fuerte recambio generacional también que es evidente.

Los temas prioritarios vinculados a las definiciones programáticas y las distintas medidas presentadas en su momento estarán centradas en atender la primera infancia, el trabajo y la educación en los jóvenes, combatir la desigualdad y empujar en la construcción de un gobierno de profundo diálogo, atendiendo a fortalecer el desarrollo nacional con un fuerte apoyo en la región, que son desafíos a atender en el escenario mundial también”.

WhatsApp Image 2025-02-23 at 00.10.36 (2).jpeg "Somos Barrios" y organizaciones sociales hacia la economía popular.

Fabiana Molina y Gerardo Rivas (referentes asentamiento Nuevo Comienzo). “Como referentes en Nuevo Comienzo ‘nacimos’ el 17 de enero del 2020, unos meses antes de que asumiera el Gobierno de Luis Lacalle Pou. No pasó mucho y cayó la pandemia. Junto a la pandemia se tomó la medida de persecución y aprehensión de los ocupantes de nuestro barrio. Entendimos al instante que las expectativas de luchar por una vivienda digna no serían posible con este tipo de gobernantes; podemos decir que casi toda la población en Nuevo Comienzo está sabiendo que quien comenzará a partir del 1° de marzo a gobernar es de izquierda y esa esperanza siempre aflora cuando los discursos son para los que menos tienen. Ahora sabemos que comienza algo distinto, sabemos que quien asume el MVOT es una persona que conoce la realidad de muchos y muchas en los asentamientos. Creemos que la vivienda es el inicio de todo; los valores de las familias, la educación y la creación de una buena conciencia social salen cuando uno está resguardado bajo un techo. La expectativa es que cumplan con todo aquello que han hablado barrio a barrio, que gobiernen para todos y todas. Que la frase ‘sabremos cumplir’ no sea simplemente algo para motivarse y la empatía acompañe a este nuevo gobierno frenteamplista”.

Nuevo comienzo_1.1.1.jpg El derecho a la vivienda propia y el escarmiento como respuesta.

Darío López González (referente barrio Bajo Valencia, Casabó). “Las perspectivas que desde los vecinos tenemos para este nuevo gobierno son de cercanía, escucha y un trabajo colectivo. Entendiendo por las dos partes que el sistema de trabajo tiene y debe ser de menor a mayor, y con profundos cambios, diálogos fluidos con total transparencia y confianza. El aterrizaje de los diferentes escalones políticos tiene que transitar los territorios para empaparse de empatía y certeza de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. El empaparse de barrio constante donde la sensibilidad sea la materia más practicada en los 5 años siguientes. Hay tres temas fundamentales: seguridad y narcotráfico —el cual viene de la mano de diferentes ramas como el consumo problemático y la cantidad de personas indigentes que ha crecido generando problemas en otros servicios en este gobierno de derecha—; salud mental, un tema tabú en el que nos cuesta como sociedad influir drásticamente ya que los recursos son escasos, llevando a que no se aborde en su totalidad creando conciencia del problema más grave que tenemos como uruguayos, ya que afecta a diferentes capas de la vida de las personas, y generar trabajo”.

bajo valencia.jpg

Gabriel Chifle Molina (dirigente de Sutel y del Pit-Cnt). “Sutel está en lo general con lo que el secretariado del Pit-Cnt conversó y le entregó al futuro presidente Yamandú Orsi, temas que van desde los planteos que formulamos en el plebiscito de la seguridad social impuesta por el Gobierno actual, desarrollo industrial, papel de las empresas públicas, reducción de la jornada laboral, que son planteos centrales e integrales. En lo particular, para nosotros el Gobierno entrante debe revisar todo lo que se hizo contra Antel en beneficio de las multinacionales (Movistar y Claro), de los privados (licencias B para ofrecer internet), profundizando la competencia y liquidando el monopolio de Antel. Derogar la Ley de Medios y su decreto de aplicación. La situación es muy delicada, en Argentina el Grupo Clarín compró Telefónica y está en conversaciones acá en Uruguay. Si esto se concreta, acá una sola empresa tendría todo para ofrecer, un riesgo para la sociedad y para el país. Avanzar en el convenio colectivo y mejorarlo”.

Imagen de WhatsApp 2024-08-08 a las 12.32.49_8ac51dda.jpg Ley de medios: Sutel, APU y Observacom realizaron un fuerte pronunciamiento.

Leda Sánchez (Observatorio Geofísico del Uruguay). “Creo que podemos tener posibilidades en este nuevo gobierno. A lo largo de los años (desde el 2010) hemos forjando alianzas con instituciones clave como el SINAE y el Ministerio de Defensa Nacional, mientras que con el MIEM en el último periodo fue más un monte de eucaliptus en la rueda del triciclo que otra cosa. La investigación y el desarrollo están en nuestro radar; con los datos podremos profundizar nuestro entendimiento de la estructura geológica del Uruguay y es crucial para evaluar riesgos sísmicos en proyectos de infraestructura importantes. Sabemos que la continuidad del OGU depende de lo que ocurra en el primer par de años de este quinquenio; creemos que tendremos finalmente posibilidades. Nuestro compromiso con el monitoreo sismológico está. Sentimos que la comunidad nos apoya, y si hay apoyo del nuevo Gobierno seguiremos trabajando. A los políticos les cuesta entender lo estratégico que es el subsuelo, nuestras rocas. ¡Imagínate que comprendan cabalmente la importancia del monitoreo sismológico!”.

terremoto florida.jpg Nuevo sismo en Florida preocupa a las autoridades locales.

Mae Susana Andrade. “La gurisada y su urgente necesidad de protección y calidad de vida y de cuidado de la vida especialmente de los más pequeños, demandan toda la atención política. Entre 2020 y 2024, el Ministerio del Interior registró un total de 91 homicidios de menores de 18 años, un promedio de 18 muertes por año. Es desesperante. Hasta dónde esta situación no está ligada a la pobreza, ligada a la niñez y más a la niñez afrodescendiente. Nuestras infancias afro sufren más, entre los que sufren. Brechas de vivienda, salud, acceso a la educación, etc. La deuda histórica con las poblaciones afro e indígenas en términos de reparación no ha sido abordada aún. Más que definiciones, la política nos genera preguntas, muchas de ellas sin respuesta y que, sin embargo, es necesario hacerse para ir hacia la descolonización ideológica, para vencer la desigualdad estructural que nos rodea y en la que estamos inmersos. Por ejemplo: ¿Qué capacidad de respuesta tenemos como fuerza de izquierda ante las injusticias del sistema? ¿Qué deberíamos cuestionar realmente para deconstruir un sistema misógino, blanco hegemónico, racista y patriarcal? ¿Para cuándo la paridad? ¿Será necesario crear un movimiento “Mujeres gobernando” para que el foco se centre en la confrontación, ya que el camino ortodoxo no parece dar resultados a corto plazo? La construcción de la igualdad y las oportunidades para mejorar la situación de feministas y colectivos LGTBIQ+ y nuevas masculinidades dependerá de todes. Otro desafío son las leyes sin implementar y sin asignación de presupuesto. Saludos a la bandera. Ahí tenemos la llamada ley de cuotas afro 19.122, que en su capítulo 8 de educación y cultura nunca se invirtieron técnicas legislativas de aplicación efectiva, y la Ley de Educación Pública N.° 18.437 art. 17 y 18 que establece obligaciones en temas étnico raciales y de laicidad inclusiva, y no hay monitoreo ni seguimiento de que estos enunciados se cumplan. Habrá que promover la participación social, motor político de los gobiernos de mirada progresista o de izquierda en nuestro país, no tomar insumos solamente en crisis o en épocas preelectorales para confección de programa, o cuando hay conflicto, sino trabajar más en la profilaxis antes de que se sucedan los problemas, fomentando la diversidad cultural, la promoción de los derechos humanos y las políticas de inclusión social, multiculturalidad, diversidad sexual y antirracismo”.

WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.37.49.jpeg Hablar de "minorías religiosas" profundiza la desigualdad, sostiene Susana Andrade.

Karina Núñez (trabajadora sexual, integrante de Grupo Visión Nocturna). “Que sea una nueva oportunidad para las poblaciones más marginadas es la esperanza que tenemos todas las de a pie aunque a mí, como trabajadora sexual, me da más miedos que certezas, porque a la hora de defender el derecho de las trabajadoras sexuales en los gobiernos de la izquierda siempre han prevalecido las opiniones de las ‘técnicas y académicas que saben’ y nunca la opinión de quienes hemos echado raíces en las esquinas, espacios a donde las que ‘saben’ no bajan luego de las 16 hs, ni los sábados ni los domingos, y desde donde las que militamos por nuestro derecho a ser oídas, tenidas en cuenta y no solamente estudiadas permanecemos cuando a ellos se les termina el mandato. En el programa del Frente Amplio dice en algunos de sus puntos que esta vez sí van a tenernos en cuenta, así es que rezaré para que esta vez no nos nieguen la oportunidad de sacar la cabeza del pozo. Ojalá nos den la mano para crear nuestro propio aporte jubilatorio y para liberarnos de las redes de trata que se han estatizado y, sobre todo, les anhelo la mejor de las suertes en esta Babilonia que les dejaron”.

12072022-GGBC8186.jpg Karina Nuñez, vocera de la Organización de Trabajadoras Sexuales.

Leonel Burone (sacerdote). “Siento que el Gobierno que asume este primero de marzo está convocado a pararse firmemente desde una perspectiva que habilite y promueva los derechos de todas y todos los uruguayos, especialmente de quienes están más desprotegidos. Creo que la convivencia, en una sociedad que se presenta cada vez más fragmentada, es otra de las perspectivas que nuestra realidad invita a poner en el centro, en especial poniendo énfasis en políticas que desarrollen procesos participativos, descentralizados, que desde la confianza en el pueblo como sujeto generen procesos y dinámicas inclusivas. En cuanto a los temas prioritarios, entiendo que la seguridad es un tema sensible e importante para la vida de las vecinas y vecinos, un tema realmente difícil y complejizado aún más por la realidad del narcotráfico. Vinculado a esto, las adicciones, la crecida de gente en situación de calle, las diversas formas de exclusión. La educación es otro espacio a abordar y mirar sobre todo en las y los jóvenes de las periferias; es enorme la cantidad de gurisas y gurises que desertan del sistema educativo formal y que desertan muchas veces porque no logran visualizar en él una respuesta para sus vidas, para su futuro, no lo ven en su entorno, en sus referentes, y es ahí donde se sienten convocados por alternativas inmediatas que operan como espejismos, que ofrecen espacios de ‘ser’ frente a las negativas que perciben por parte de la sociedad, pero que los sumerge en entramados que frecuentemente terminan acabando demasiado mal”.

20070125JC_104.jpg Pobreza infantil: desafíos para afrontar un problema urgente. Foto: Javier Calvelo / adHocFotos.

Romero Rodríguez (referente Mundo Afro). “Todas las documentaciones, plataformas y programas que tienen que ver con el racismo y con los afrodescendientes los hicieron un grupo de profesionales históricos y no históricos dentro del Frente Amplio, o sea que este Gobierno que va a entrar tiene todos los elementos para desarrollar y profundizar estas líneas de progreso social hacia la comunidad. Es algo que está obligado a hacer porque está en el programa del Frente, los congresos, los plenarios, se armaron comisiones, es una responsabilidad aunque muchas veces no se habla, pero la sociedad civil y la militancia frenteamplista está ahí para recordarle al nuevo Gobierno de todos los compromisos que se han logrado y que no es nuevo. Por supuesto que los silencios a veces hablan y son preocupantes, pero bueno, está en la militancia y en los compañeros y compañeras que esos silencios no sean aturdidores, sino que sean proactivos para hacer funcionar el programa. Hay cambios a nivel mundial que los ha procesado un nuevo Gobierno de los EEUU que es altamente perjudicial para los temas de las minorías étnicas, de las mujeres, del movimiento trans LGTB. O sea, en esa confusión de los movimientos woke, los que salimos más perjudicados somos aquellos sectores. Pero la única forma de vencer es dando un debate y poniendo en sus ejes concretos la lucha de las igualdades raciales”.

Mundo Afro 7.jfif Verónica Villagra, presidenta de Organizaciones Mundo Afro, agradeció a todos los que han trabajado a lo largo de este año.

Érico Ferreira (productor hortícola Salto). “Mi sector, que es la horticultura, en estos últimos meses sufre un tremendo deterioro en los precios de venta. Algunos dicen que es porque cambiaron los hábitos alimenticios y hoy la gente no come frutas y verduras; otros dicen que hay sobreproducción; yo digo que el problema es la falta de dinero en gran parte de la sociedad. Esa es mi gran expectativa, que los salarios y jubilaciones más sumergidas mejoren para que de esa forma toda la economía interna del país vuelva a crecer. Cuando me hablan de cambios de hábito les digo que es raro; en los primeros días de cada mes las ventas mejoran, y es porque son los días que duran los sueldos y las jubilaciones mínimas, el resto del mes se vive con lo mínimo. Eso se debe mejorar”.

TOMATES-750x375.jpeg Toneladas de tomate desperdiciadas.

Gerardo Suárez (militante social y barrial). “Lo que considero que debería ser prioritario es la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico que deje atrás el modelo especulativo y dependiente que nos imponen los centros de poder occidentales, y que a partir de los recursos que tenemos (la tierra, el principal de ellos) desarrolle la tecnología e industria necesaria para la realización de un proyecto de nación soberana con justicia social y oportunidades para todos. El rol del Estado para esto sería muy relevante y la inserción internacional, promoviendo la unidad latinoamericana y la construcción de cadenas industriales complementarias entre los países, también. En la construcción de este modelo soberano y de autodeterminación va a ser muy importante aprovechar la creación de los BRICS y las oportunidades que brindan respecto a financiación, intercambio de conocimiento tecnológico y captación de inversión que no vengan solo a captar plusvalía y recursos. En el traspaso del mundo unipolar al multipolar se abren muchas oportunidades y debemos saber aprovecharlas. Que América Latina sea uno de esos polos, funcionando unida y aprovechando las características y peculiaridades de cada nación, sin caer en el clásico divisionismo anglosajón, puede ser un avance muy importante para los históricos intereses de nuestros pueblos”.

22032023-IMG_2626.jpg Movilización en contra del proyecto Neptuno. Foto: Martin Martinez / FocoUy

Ignacio Errandonea (Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos), en declaraciones a La Diaria, habló de la convocatoria el primero de marzo a manifestar en la esquina del IPA: “Desde hace más de 20 años” el colectivo se congrega a un costado del tradicional desfile de asunción presidencial portando las fotos de los detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, “reclamando por nuestros familiares”. Errandonea dijo que no se trata de “una convocatoria para ir masivamente”, sino “simplemente para estar ahí con las fotos reclamando por verdad y por justicia”. Durante la campaña electoral, integrantes de Madres y Familiares mantuvieron una reunión con la fórmula presidencial del Frente Amplio. Al término del encuentro, Orsi planteó en aquel entonces que, en caso de llegar al Gobierno, intentaría que “de una vez por todas se encuentren los mecanismos para que quienes tienen información aporten datos de dónde están las personas detenidas desaparecidas”.

20052022-GGBC0952.jpg Madres y Familiares le piden al gobierno avanzar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Martín Silva (periodista radio comunitaria El Puente). “Como medios comunitarios tenemos buenas perspectivas de cara al relacionamiento entre nuestros medios y el Gobierno entrante. Durante el periodo (aún vigente) fuimos muy maltratados por la URSEC al solicitarnos personería jurídica y una estructura que claramente atenta contra la autogestión de nuestros medios, sobre todo a pequeños medios del interior del país o mismo de los barrios de la capital donde son llevados adelante por pocas personas y no hay estructuras definidas porque cada uno hace muchas cosas al mismo tiempo. La imposibilidad de la renovación de las frecuencias si no se cumplen estos requisitos ha sido un gran escollo a superar por los medios comunitarios. En este periodo, desde el FA se han apoyado nuestros reclamos y Pablo Siris, exdirector de URSEC por el FA, ha llevado adelante los mismos y ha conseguido incluso prórrogas para la entrega de estos pedidos, lo cual nos da un poco de ilusión de que URSEC pueda colaborar con nuestra situación en la nueva legislatura. Creo que es fundamental una nueva ley de medios que nos tome en cuenta y nos dé un marco para llevar adelante nuestra tarea, pero también el apoyo económico con equipos nuevos e incentivos para poder seguir existiendo.

Nosotros tenemos, además, no solo a los medios hegemónicos como contrapartida, sino ahora a los streaming, lo que obliga a los medios en general a aggiornarse a esta realidad y para eso es necesario equipamiento y capacitación de los integrantes y directores de radios comunitarias para poder competir con estos dos gigantes a nivel comunicacional. Esperamos un diálogo fluido entre la URSEC y la Red de Radios Comunitarias del Uruguay (RRCU), la Red Uruguaya de Medios Alternativos (RUMA) y AMARC Uruguay para tratar estos temas.

Otro tema que me parece importante, pero no se habla del tema, es la posibilidad de que esto se dé a través de publicidad oficial, ya que nos es muy difícil obtener algún tipo de financiamiento y tenemos muy limitadas las cuestiones de publicidad. Los espacios son generalmente pagos y depende de nosotros la existencia tanto de los medios como de los programas que están allí. Esto genera un problema porque muchas veces hay contenidos muy buenos, pero que por cuestiones de dinero, laborales, etc., estas propuestas terminan desapareciendo y dejando espacios vacíos en las radios que luego son difíciles de llenar.

radios comunitarias portal.jpg Sindicato de trabajadores de radios estatales rechaza traslado a instalaciones aún en construcción.

Gian Battista Gavazzi - Cecilia Lezama (Voceros de la Intersocial Montevideo Oeste). 1- Gestionar el país integrando en la planificación a la naturaleza. Esto implica que a la hora de hacer uso de los recursos naturales no solo declarar que será un uso racional sino priorizar la naturaleza a nosotros, ponerla delante de nuestros intereses.

2- Hacernos cargo de cada tratado firmado internacionalmente relacionado en recuperar espacios naturales que fueron y están siendo arrasados por la actividad humana.

3- Garantizar la participación de la sociedad civil en cada decisión que se quiera tomar en asuntos ambientales favoreciendo el intercambio y respeto de la mirada de todos, científicos, habitantes de los diferentes espacios a modificar, trabajadores etc.

4- Educación ambiental a todo nivel, niños y adultos. Educación ambiental en planes educativos.

Santa Lucía.jpg OSE construirá una represa de emergencia en el río Santa Lucía.

Mauricio Guichón Cuchman. (Playa la Colorada. Municipio A. Dpto. de Montevideo) "Vemos una creciente participación de la sociedad civil, tomando partido, pidiendo la palabra, y ganando poder legal, en cuestiones como por ejemplo el cuidado del medio Ambiente , con cientos de organizaciones y colectivos fiscalizando permanentemente decisiones y contratos secretos del gobierno anterior, que nos afecta y mucho. Está la salud, la educación, seguridad, trabajo, etc.

Sí todos los entes marcharan bien, y fueran gestiones que cumplen con optimizar los recursos y a los habitantes, ¿tendríamos los vecinos que estar alertas y controlar a nuestros empleados políticos?. ¿ Será la conquista de la confianza perdida, donde debe poner el foco el próximo gobierno que empieza?".

Captura Cerro.png Estudiantes, docentes y vecinos protestaron en el Cerro. Captura de pantalla de Subrayado.