Bañados de Carrasco: Viceministro Caputi fue apoderado del desarrollador

En 2023, Caputi fue el técnico responsable del estudio de impacto ambiental de una de las residencias del proyecto "La Bonita", un desarrollo inmobiliario que Rodolfo Costantini -hermano de Eduardo- construyó en el balneario San Vicente de Maldonado.

El vínculo con la familia Caputi se rastrea por lo menos hasta el año 2012. Cuando el ingeniero agrónomo se desempeñó como técnico responsable del estudio de impacto ambiental y la tramitación del "Fraccionamiento Las Cárcavas" en Rocha, un proyecto de chacras marítimas desarrollado por el hijo de Eduardo, Edo Costantini

¿Conflicto de interés?

La salida a luz del vínculo laboral y de confianza entre Caputi y Costantini cobra relevancia si se tiene en cuenta que el Código de Ética de la Función Pública (Ley 19.823) impide a los funcionarios en su artículo 14 “intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico” y lo obliga “a poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y los antecedentes correspondientes para que este adopte la resolución que corresponda”.

En octubre de 2025 los bañados de Carrasco no fueron incluidos en el decreto que estableció un Régimen Nacional de Humedales de importancia ambiental. El gobierno estableció por decreto la protección ambiental a 800 mil hectáreas que comprenden 37 humedales.

El retiro de las 937 hectáreas protegidas se produjo en las mismas fechas en las que ingresó a consideración de la Intendencia de Montevideo la propuesta del ambicioso proyecto de desarrollo privado de residencias exclusivas. A principios de agosto el gobierno resolvió volver a integrar los Bañados de Carrasco al régimen de protección especial, la decisión fue posterior al revuelo social, y a la interna del Frente Amplio.