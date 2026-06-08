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Política Fernanda Cardona |

ante el paro

Gobierno responde a transportistas: guía de carga será gratuita y su implementación negociada

La guía de carga, rechazada por los transportistas, esta siendo negociada con las gremiales, se informó desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,

Cardona reflexionó sobre el paro de los transportistas.

Cardona reflexionó sobre el paro de los transportistas.
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Desde el Ejecutivo hubo reacciones ante el paro de transportistas: la ministra de Industria, Fernanda Cardona, cuestionó que ante la suba del gas oil en 2022, por la guerra entre Rusia y Ucrania, no hubo movilizaciones. Por su parte, la titular de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo que la guía electrónica aún se encuentra en etapa de diseño.

“A mi me llama un poco la atención, tengo que decirlo y ser honesta, que cuando uno ve las gráficas, nosotros no llegamos a los niveles que aumentó el gasoil en el 2022 con la guerra de Ucrania y Rusia. No llegamos todavía, y sin embargo no había habido este tipo de planteamientos en aquel momento”, dijo Cardona en rueda de prensa.

“Esta guerra no es la misma que Rusia – Ucrania, es mucho más grande por lo que implicó", precisó. Y agregó: "Llegamos a costos del petróleo de 1970, eso no pasó en Rusia – Ucrania porque era más bilateral esa realidad y la consecuencia de la guerra, sin embargo acá hemos perdido infraestructuras que están tapando al mundo en este tema del combustible”.

“Me llama la atención que no haya habido movilizaciones en ese momento. Si yo tengo a la vista hoy los datos y no hemos llegado a esos niveles de 2022, donde no habían habido movilizaciones, y nosotros ni siquiera llegamos a eso, llama la atención, pero es parte de lo que tenemos como evidencia para poder conversar con ellos. Porque lo que sí siempre hemos demostrado es estar abiertos al diálogo y a las explicaciones de por qué tomamos las decisiones”, concluyó.

MTOP elabora guía

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, aseguró que la guía electrónica aún se encuentra en etapa de diseño y que su implementación definitiva será acordada con las gremiales del sector.

“La guía está en un proceso de elaboración en el que se siguen incorporando cambios. Hay un ámbito de diálogo instalado con la Intergremial del Transporte Profesional de Carga y no existe ningún tipo de sanción prevista”, afirmó.

Sostuvo que la herramienta será gratuita, funcionará mediante una aplicación para teléfonos celulares y tendrá una puesta en marcha gradual. Además, señaló que el objetivo es simplificar trámites, reducir el uso de papel y mejorar la eficiencia de los controles.

Rápida implementación

“No puede llevar más de tres minutos completar la información y no tiene costo. Tiene que ser un instrumento ágil, que elimine burocracia y haga más eficiente el sistema”, indicó.

Etcheverry adelantó que este martes volverá a reunirse con la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay para avanzar en acuerdos sobre la implementación de la nueva herramienta.

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