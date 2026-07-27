Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Gianni Infantino | Donald Trump | Beneficios

Beneficios y regalos

EEUU: Demócratas piden que Infantino declare ante el Congreso por sus vínculos con Trump

El diputado demócrata Jamie Raskin, pidió Gianni Infantino que entregue documentos sobre la relación de la FIFA con la administración de Donald Trump.

Gianni Infantino y Donald Trump.

Gianni Infantino y Donald Trump.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU), Jamie Raskin, pidió este lunes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que comparezca ante ese órgano y entregue documentos sobre la relación del organismo con la administración de Donald Trump, reportó The New York Times.

Beneficios, premios y regalos

La solicitud incluye las comunicaciones mantenidas con la Casa Blanca, la Organización Trump y funcionarios del Gobierno, además de información sobre beneficios, regalos o premios otorgados al mandatario y su entorno.

Raskin también requirió registros sobre el traslado de oficinas de la FIFA a la Trump Tower, la entrega del 'FIFA Peace Prize', la política de venta de entradas del Mundial 2026 y la decisión del Departamento de Justicia de retirar parte de un histórico caso de corrupción vinculado a la FIFA.

Aunque los demócratas no tienen mayoría para obligar a Infantino a declarar, el congresista advirtió que, si recuperan el control de la Cámara tras las elecciones de medio término, podrían abrir una investigación formal y emitir citaciones judiciales.

FUENTE: RT en Español

Temas

Te puede interesar