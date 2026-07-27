El principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU), Jamie Raskin, pidió este lunes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que comparezca ante ese órgano y entregue documentos sobre la relación del organismo con la administración de Donald Trump, reportó The New York Times.
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EEUU: Demócratas piden que Infantino declare ante el Congreso por sus vínculos con Trump
El diputado demócrata Jamie Raskin, pidió Gianni Infantino que entregue documentos sobre la relación de la FIFA con la administración de Donald Trump.