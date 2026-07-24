El presidente Yamandú Orsi se refirió este viernes al asesinato de un menor durante una balacera ocurrida en la zona de las Canteras del Parque Rodó, mientras se realizaban picadas clandestinas. Tras participar en la inauguración de un espacio asistencial de la institución Comeca, en Canelones, el mandatario sostuvo que el episodio refleja la necesidad de profundizar las acciones en materia de seguridad y reiteró su respaldo al Ministerio del Interior y a la Policía.
"Dolorosísimo"
Orsi tras asesinato de un menor: "Cuanto más duro es el enfrentamiento, más hay que respaldar"
El presidente Yamandú Orsi calificó como "horrible" el homicidio de un menor en las Canteras del Parque Rodó y reafirmó su respaldo al Ministerio del Interior y a la Policía ante el combate al crimen.