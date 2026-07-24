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Política Orsi | seguridad pública |

"Dolorosísimo"

Orsi tras asesinato de un menor: "Cuanto más duro es el enfrentamiento, más hay que respaldar"

El presidente Yamandú Orsi calificó como "horrible" el homicidio de un menor en las Canteras del Parque Rodó y reafirmó su respaldo al Ministerio del Interior y a la Policía ante el combate al crimen.

Yamandú Orsi, presidente de la República.&nbsp;

Yamandú Orsi, presidente de la República. 

 Captura de pantalla Telemundo
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi se refirió este viernes al asesinato de un menor durante una balacera ocurrida en la zona de las Canteras del Parque Rodó, mientras se realizaban picadas clandestinas. Tras participar en la inauguración de un espacio asistencial de la institución Comeca, en Canelones, el mandatario sostuvo que el episodio refleja la necesidad de profundizar las acciones en materia de seguridad y reiteró su respaldo al Ministerio del Interior y a la Policía.

Consultado sobre el crimen, Orsi expresó su impacto por lo sucedido y señaló que este tipo de hechos representan una realidad ajena a la tradición del país. "No se puede pensar otra cosa que es horrible que nos pase esto. Más allá de que en América Latina es un hecho más normal, en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo. La evaluación que hago es que hay que apretar cada vez más".

Ante la consulta sobre si el homicidio está vinculado a un enfrentamiento entre bandas criminales, el presidente evitó profundizar en ese aspecto. "No sabría decirle", "es una posibilidad", expresó. Y agregó: "Más allá de si importa o no importa el motivo, es un menor de edad, un adolescente que tiene la edad de nuestros hijos. Que por estar ahí o por tener vínculos le pase eso, es dolorosísimo".

¿La estrategia de seguridad pública pide cambios?

Consultado sobre si la situación requiere cambios o ajustes en la estrategia de seguridad pública, el mandatario insistió en que su posición no ha variado y volvió a enfatizar la necesidad de respaldar a las autoridades encargadas del combate al delito: "Hay que apretar".

"Cuando había otros ministros en el gobierno anterior yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía".

"Lo dije en su momento, tanto por el ministro (Jorge) Larrañaga como por el ministro (Luis Alberto) Heber y lo sostengo ahora, en momentos donde el enfrentamiento se hace más duro, nuestra Policía Nacional y el ministerio tienen que tener el mayor de los respaldos. Lo sostuve y lo sostengo", insistió.

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