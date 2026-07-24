Orsi tras asesinato de un menor: "Cuanto más duro es el enfrentamiento, más hay que respaldar"

¿La estrategia de seguridad pública pide cambios?

Consultado sobre si la situación requiere cambios o ajustes en la estrategia de seguridad pública, el mandatario insistió en que su posición no ha variado y volvió a enfatizar la necesidad de respaldar a las autoridades encargadas del combate al delito: "Hay que apretar".

"Cuando había otros ministros en el gobierno anterior yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía".

"Lo dije en su momento, tanto por el ministro (Jorge) Larrañaga como por el ministro (Luis Alberto) Heber y lo sostengo ahora, en momentos donde el enfrentamiento se hace más duro, nuestra Policía Nacional y el ministerio tienen que tener el mayor de los respaldos. Lo sostuve y lo sostengo", insistió.