Culminó la capacitación de 19 policías para operar los vehículos militares Cóndor

Agregó que la formación incluyó mantenimiento de primer escalón, conducción en horario diurno y nocturno, además de ejercicios de maniobras en distintos escenarios.

Asimismo, explicó que estas unidades contarán con una tripulación encargada de la conducción del vehículo e integrantes de la patrulla que realizarán las tareas de apoyo y patrullaje.

En caso de un evento policial, los funcionarios descenderán de los vehículos para ejecutar las acciones policiales que correspondan.

El dominio de los vehículos Cóndor

Por su parte, el Comandante de la División de Ejército II, General Pablo González, valoró el desarrollo del curso y destacó el desempeño de los participantes durante la demostración final. “En apenas tres semanas lograron un muy buen dominio del vehículo, por lo que entendemos que se cumplieron con éxito los objetivos que nos planteamos al inicio del curso”, afirmó González.

El jerarca militar subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional y expresó que el Ejército abrió “por completo las puertas de esta unidad para transmitir todos los conocimientos que tenemos sobre un vehículo que conocemos desde hace décadas”.

En ese sentido, manifestó su expectativa de que los vehículos Cóndor sean una herramienta de apoyo para la Policía Nacional en las acciones de seguridad pública. De hecho, este viernes 24 de julio, ya fue utilizado uno de los Cóndor para patrullar.