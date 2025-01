"Grotesca y burda": sociólogos critican la presentación de cifras de homicidios

"El día que aceptemos que los homicidios son un fenómeno estructural vamos a dar un salto cualitativo sustantivo para enfrentar el problema", escribió el experto.

Poco después, Gabriel Tenenbaum, en la misma línea, calificó la comunicación de las cifras como "grotesca y burda". Según Tenenbaum, establecer el origen en 200 homicidios exagera las diferencias entre los años y puede ser percibido de forma erronea. Acompañó su opinión con una comparación visual que ilustra cómo el ajuste de la escala cambiaría la interpretación del gráfico.

A la izquierda los datos presentados y a la derecha como deberían presentarse. Poner como origen 200 homicidios y no 0 acentúa las diferencias entre los años. https://t.co/O8BWy0YvBi pic.twitter.com/U6nJQTDqfZ — Gabriel Tenenbaum (@gtenenbaum) January 15, 2025

"Un error muy importante"

En diálogo con Caras y Caretas, Tenenbaum efatizó que el problema con el gráfico radica en un error técnico básico: "La gráfica del Ministerio tenía en su origen, en el cruce de los ejes, una base de 200 homicidios. Desde el punto de vista técnico, eso es un error muy importante; es algo que se aprende en el liceo y en cualquier estadística básica en facultad".

Consultado por la posibilidad de una manipulación gráfica de los datos, el experto reconoció la forma en que están presentados podría distorsionar la interpretación, pero se mostró cauteloso al hablar de posibles intenciones detrás del diseño. "Cuando hablas de manipulación, hablas de una intención. Creo que hay que tener cuidado con las palabras porque desconocemos el trasfondo. No sabemos si fue un error, ignorancia o si existe una intención".

Además, Tenenbaum indicó que este tipo de problemas no es exclusivo del actual gobierno ni de Uruguay: "En el Frente Amplio también pasó. Este es un tema general en América Latina sobre cómo gestionar la comunicación en materia de estadísticas, no solo del delito. A veces se puede generar una presentación que distorsione la interpretación de quienes ven la gráfica rápidamente y no tienen el tiempo o la formación para analizarla en profundidad".