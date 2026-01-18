Gustavo Salle estalló en las redes contra "el periodismo ensobrado" que pide su cabeza

La respuesta de Gustavo Salle llegó fuerte y clara:

"El periodismo ensobrado por el poder SIONISTA- MASONICO salió como loco a pedir mi cabeza por denunciar lo que confirma la JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL: EL GENOCIDIO DE NIÑOS Y MUJERES SEMITAS DE GAZA POR EL EJERCITO DE ISRAEL".

La polémica se instaló en las redes sociales y desencadenó comentarios a favor y en contra de la postura del diputado de Identidad Soberana.

"Ensobrados son algunos políticos que cobran miles de dólares para sembrar odio en redes y conseguir votos de quienes necesitan un enemigo inventado. Eso no es coraje y valentía, es marketing del resentimiento", le recriminó uno.

Y Salle contestó:

"Ud no puede hablar de sembrar el odio, en tanto defensor de un Gobierno terrorista, genocida y antisemita, como lo es el Gobierno de Israel. Ud defiende a los que siembran muerte y destrucción. Lo que yo cobro es mi sueldo como legislador nacional. Totalmente legal".

Esto generó múltiples respuestas de usuarios, y en medio del ida y vuelta, hubo voces que se pararon a favor y en contra del legislador:

"Discrepo profundamente con la visión de @sallelorier sobre la Compañía de Jesús pero, jamás se me ocurriría proponer expulsar a un legislador que dice cosas que no me gustan escuchar. Por favor, donde estamos?", preguntó.

Otros le pidieron nombre y apellido de los "ensobrados":

"Salle, solamente es posible "ensobrar" periodistas, no al periodismo. Entonces, ¿a qué periodistas se refiere? ¿Cuáles son sus nombres? Luego, ¿qué pruebas tiene usted para respaldar tal acusación?".