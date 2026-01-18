Hacete socio para acceder a este contenido

Política Gustavo Salle | Orlando Petinatti | Identidad Soberana

La polémica del fin de semana

Gustavo Salle estalló en las redes contra "el periodismo ensobrado" que pide su cabeza

Una publicación en X de Orlando Petinatti desató la furia de Gustavo Salle y generó una polémica en las redes.

El diputado electo por Identidad Ciudadana, Gustavo Salle.

Foto Gastón Britos / FocoUy

 Foto Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Cada fin de semana se instala una nueva polémica. Esta vez le tocó el turno al líder del partido Identidad Soberana, Gustavo Salle, quien estalló en las redes sociales después de una publicación de Orlando Petinatti.

El conductor radial acompañó una fotografía de Gustavo Salle con un reclamó de expulsión del Parlamento argumentando un hecho ocurrido en Uruguay en la década del 40.

"En 1941, en Uruguay, el diputado Alejandro Kayel fue expulsado del Parlamento por nazi al referise a los judíos como "monstruosos parásitos que buscan el control del Estado". Era un Parlamento formado, educado y culto. Hoy, este Parlamento, debería ya seguir ese ejemplo", publicó Petinatti en X acompañando su comentario con una foto del diputado Gustavo Salle.

La respuesta de Gustavo Salle llegó fuerte y clara:

"El periodismo ensobrado por el poder SIONISTA- MASONICO salió como loco a pedir mi cabeza por denunciar lo que confirma la JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL: EL GENOCIDIO DE NIÑOS Y MUJERES SEMITAS DE GAZA POR EL EJERCITO DE ISRAEL".

La polémica se instaló en las redes sociales y desencadenó comentarios a favor y en contra de la postura del diputado de Identidad Soberana.

"Ensobrados son algunos políticos que cobran miles de dólares para sembrar odio en redes y conseguir votos de quienes necesitan un enemigo inventado. Eso no es coraje y valentía, es marketing del resentimiento", le recriminó uno.

Y Salle contestó:

"Ud no puede hablar de sembrar el odio, en tanto defensor de un Gobierno terrorista, genocida y antisemita, como lo es el Gobierno de Israel. Ud defiende a los que siembran muerte y destrucción. Lo que yo cobro es mi sueldo como legislador nacional. Totalmente legal".

Esto generó múltiples respuestas de usuarios, y en medio del ida y vuelta, hubo voces que se pararon a favor y en contra del legislador:

"Discrepo profundamente con la visión de @sallelorier sobre la Compañía de Jesús pero, jamás se me ocurriría proponer expulsar a un legislador que dice cosas que no me gustan escuchar. Por favor, donde estamos?", preguntó.

Otros le pidieron nombre y apellido de los "ensobrados":

"Salle, solamente es posible "ensobrar" periodistas, no al periodismo. Entonces, ¿a qué periodistas se refiere? ¿Cuáles son sus nombres? Luego, ¿qué pruebas tiene usted para respaldar tal acusación?".

