Política

Claras diferencias

Mercosur: Yamandú Orsi fue aplaudido por todos al hablar de medio ambiente, salvo por Javier Milei

Yamandú Orsi fue aplaudido al hablar de sustentabilidad y medio ambiente en el Mercosur. El único que no saludó esa mención fue Javier Milei.

Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y Argentina, Javier Milei, participaron de la cumbre del Mercosur.
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi dijo que para Uruguay el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea expresa una aspiración central de su inserción internacional. "Es una política de Estado, sostenida durante más de 25 años por todos los presidentes aún en la alternancia de partidos”, recalcó.

"Algunos acuerdos se firman cuando las condiciones son ideales, otros cuando las circunstancias lo exigen y están aquellos que se firman porque hay una convicción profunda. Este es uno de ellos", señaló el presidente.

En su intervención, el mandatario uruguayo destacó el diálogo "que tardó un cuarto de siglo" y que se extendió incluso "cuando el contexto cambiaba y el mundo parecía moverse en otra dirección". En su discurso, el mandatario uruguayo siguió: "Hoy no estamos cerrando un capítulo, sino asumiendo una responsabilidad histórica".

Orsi habló durante la ceremonia en que se firmó el histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur realizada en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

Milei no aplaudió a Orsi

Además, Orsi dijo que Uruguay apoya la inserción internacional, aún con los cambios políticos, y que integrarse al mundo es "una condición indispensable para el desarrollo". "El Mercosur es el camino del progreso", añadió Orsi, quien fue aplaudido al hablar de sustentabilidad y medio ambiente. El único que no saludó esa mención fue el presiente argentino, Javier Milei.

Orsi brindó un discurso en el marco de la rúbrica del pacto comercial y destacó que para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el bloque regional sudamericano “era y es el camino del progreso”.

"Los acuerdos “históricos” como este no se recuerdan por el día que se firman, sino por todo lo que permite construir después”, indicó el presidente y agregó que "este acuerdo interpela al bloque: nos invita a modernizar la agenda externa y a consolidar la integración regional como una plataforma para proyectarnos aún más en el mundo”.

Para uruguay, el acuerdo implicará un crecimiento de un punto y medio del producto bruto interno, un aumento de exportaciones “cercano al 4%” y un crecimiento de empleo de medio punto, añadió.

“En este camino, la sostenibilidad es un eje central. Uruguay ha demostrado que crecimiento y cuidado ambiental pueden avanzar juntos”, aseveró Orsi, lo que fue recibido con aplausos del público.

