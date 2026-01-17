Mercosur: Yamandú Orsi fue aplaudido por todos al hablar de medio ambiente, salvo por Javier Milei

Orsi habló durante la ceremonia en que se firmó el histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur realizada en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

Milei no aplaudió a Orsi

Además, Orsi dijo que Uruguay apoya la inserción internacional, aún con los cambios políticos, y que integrarse al mundo es "una condición indispensable para el desarrollo". "El Mercosur es el camino del progreso", añadió Orsi, quien fue aplaudido al hablar de sustentabilidad y medio ambiente. El único que no saludó esa mención fue el presiente argentino, Javier Milei.

Orsi brindó un discurso en el marco de la rúbrica del pacto comercial y destacó que para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el bloque regional sudamericano “era y es el camino del progreso”.

"Los acuerdos “históricos” como este no se recuerdan por el día que se firman, sino por todo lo que permite construir después”, indicó el presidente y agregó que "este acuerdo interpela al bloque: nos invita a modernizar la agenda externa y a consolidar la integración regional como una plataforma para proyectarnos aún más en el mundo”.

Para uruguay, el acuerdo implicará un crecimiento de un punto y medio del producto bruto interno, un aumento de exportaciones “cercano al 4%” y un crecimiento de empleo de medio punto, añadió.

“En este camino, la sostenibilidad es un eje central. Uruguay ha demostrado que crecimiento y cuidado ambiental pueden avanzar juntos”, aseveró Orsi, lo que fue recibido con aplausos del público.