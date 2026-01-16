El próximo domingo 1 de febrero, Nacional y Peñarol se estarán enfrentando en la Supercopa uruguaya. Este viernes, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, planteó una particular idea en caso de que haya clásico en la final de la Copa de la Liga AUF.
Para Aguirre fue una "buena" idea
Particular idea de Perchman en caso de que haya clásico por la Copa de la Liga AUF
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, planteó que se juegue un partido preliminar a la Supercopa, con los juveniles de ambos clubes.