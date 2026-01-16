Particular idea de Perchman en caso de que haya clásico por la Copa de la Liga AUF

Hay que recordar que tanto Nacional como Peñarol encararon su primer partido de la Copa de la Liga AUF con un plantel juvenil, algo que mantendrán a lo largo de toda la competencia.

Minutos más tarde, en el mismo programa, Diego Aguirre fue consultado sobre la propuesta, y si bien se mostró sorprendido, sostuvo que "es una muy buena idea". "Está lindo que los que se ganan el mérito de llegar, puedan jugar esa instancia", se explayó.

La Supercopa y la posibilidad de dos trofeos en un partido

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, había adelantado que en caso de que Nacional y Peñarol llegaran a la final de la Copa de la Liga AUF, la Supercopa definiría dos torneos.

"La final debería jugarse el domingo 25 y hay una dificultad material de organizar un clásico en dos días, por lo tanto,en el caso de que la final concuerde entre los dos grandes, la final de la Supercopa va a definir los dos torneos"