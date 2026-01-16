Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Perchman | Copa de la Liga AUF | Peñarol

Para Aguirre fue una "buena" idea

Particular idea de Perchman en caso de que haya clásico por la Copa de la Liga AUF

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, planteó que se juegue un partido preliminar a la Supercopa, con los juveniles de ambos clubes.

La idea de Flavio Perchman si hay clásico en la Copa de la Liga AUF.

La idea de Flavio Perchman si hay clásico en la Copa de la Liga AUF.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El próximo domingo 1 de febrero, Nacional y Peñarol se estarán enfrentando en la Supercopa uruguaya. Este viernes, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, planteó una particular idea en caso de que haya clásico en la final de la Copa de la Liga AUF.

Entrevistado por el programa La Oral Deportiva de radio Universal, Flavio Perchman planteó que en caso de que haya un clásico por la final de la Copa de Liga, se dispute un partido preliminar a la Supercopa con los juveniles de ambos equipos.

"Si los dos equipos llegan a la final con los juveniles, los que merecen jugar la final son ellos", manifestó. Contó que esto aún no lo habló en la interna del club, pero en caso de que se de, lo van a plantear.

Hay que recordar que tanto Nacional como Peñarol encararon su primer partido de la Copa de la Liga AUF con un plantel juvenil, algo que mantendrán a lo largo de toda la competencia.

Minutos más tarde, en el mismo programa, Diego Aguirre fue consultado sobre la propuesta, y si bien se mostró sorprendido, sostuvo que "es una muy buena idea". "Está lindo que los que se ganan el mérito de llegar, puedan jugar esa instancia", se explayó.

La Supercopa y la posibilidad de dos trofeos en un partido

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, había adelantado que en caso de que Nacional y Peñarol llegaran a la final de la Copa de la Liga AUF, la Supercopa definiría dos torneos.

"La final debería jugarse el domingo 25 y hay una dificultad material de organizar un clásico en dos días, por lo tanto,en el caso de que la final concuerde entre los dos grandes, la final de la Supercopa va a definir los dos torneos"

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar