Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo acuerdo | Mercosur |

Un pacto global en un mundo convulsionado

Primeras reacciones tras el acuerdo Mercosur–Unión Europea

El acuerdo Mercosur–Unión Europea, que aún requiere ratificación parlamentaria en ambas regiones, ha desencadenado un abanico de reacciones entre líderes internacionales, marcadas por entusiasmo, cautela y críticas desde distintos frentes.

Firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea

Firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se concretó este 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, configurando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Europa: un nuevo impulso estratégico

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo como un paso trascendental para reforzar el multilateralismo y la cooperación transatlántica. Para la jefa del ejecutivo comunitario, el pacto no solo reduce barreras comerciales sino que también “refuerza una economía global basada en reglas frente al proteccionismo creciente”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó que el acuerdo contrasta con las políticas de aranceles unilaterales y la fragmentación del comercio mundial, destacando la importancia de este tipo de alianzas para la estabilidad económica global.

Pero no todas las voces europeas han sido unánimes. Países como Francia, Polonia e Irlanda manifestaron fuertes reservas; sectores agrícolas han protagonizado protestas masivas advirtiendo sobre el impacto de la apertura comercial en sus mercados y estándares sanitarios.

Sudamérica: orgullo regional y perspectivas económicas

En Sudamérica, el acuerdo fue recibido en general con optimismo por los gobiernos de los países del Mercosur. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, calificó el tratado como “una enorme oportunidad para nuestras economías”, resaltando el potencial de integración de exportadores agrícolas y manufactureros a un mercado de más de 700 millones de consumidores.

En Brasil, aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estuvo presente en la firma, su gobierno defendió el acuerdo como un triunfo del multilateralismo y una señal de confianza en la cooperación internacional. El canciller brasileño lo describió como un baluarte frente a la incertidumbre económica global.

El presidente argentino Javier Milei, inicialmente crítico de algunos aspectos del Mercosur, sorprendió con un discurso favorable al acuerdo, destacando beneficios de libre comercio y crecimiento económico para su país.

Otros actores globales: miradas desde fuera

Las reacciones internacionales también reflejan el contexto geopolítico vigente. Analistas destacan que el acuerdo llega en un momento de crecientes tensiones comerciales globales, impulsando a la UE y al Mercosur a fortalecer sus relaciones económicas frente a presiones de potencias como Estados Unidos y China.

En Estados Unidos, aunque no hubo pronunciamientos oficiales de alto nivel relacionados directamente con el tratado, el contexto de políticas proteccionistas recientes —incluyendo aranceles y disputas comerciales— subraya la importancia del pacto para diversificar alianzas comerciales de ambos bloques.

Balance inicial del acuerdo y próximos pasos

Los primeros líderes en reaccionar coinciden en que este acuerdo marcará un antes y un después en las relaciones transatlánticas y en la arquitectura del comercio global. No obstante, la ratificación parlamentaria en la UE y los congresos de los países del Mercosur será el siguiente desafío, donde sectores internos —especialmente agricultores y ambientalistas— podrían presionar para introducir cambios o salvaguardas adicionales antes de su entrada en vigor.

En resumen, mientras el acuerdo es visto como un impulso hacia una economía más integrada y competitiva, también ha generado debates intensos sobre soberanía económica, estándares productivos y sostenibilidad, reflejo de las complejas dinámicas del comercio internacional en el siglo XXI.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar