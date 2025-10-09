Hay acuerdo entre el FA y Cabildo para aprobar impuestos en el presupuesto

"Falta todavía afinar un poco", aclaró, en el sentido de que puede haber cambios en la redacción de algún artículo en concreto antes de que se vote en el plenario.

"Puede haber un artículo sustitutivo, pero en principio, Cabildo va a acompañar los tres impuestos principales que están planteados", declaró el exsenador.

Los impuestos

Manini Ríos se refiere al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, que grava a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales y tienen un tributación efectiva menor a 15% en el país; al llamado "impuesto Temu" que prevé gravar con IVA de 22% las encomiendas con franquicia aduanera (y además eleva el monto de estas compras hasta 800 dólares por persona física); y al ajuste del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para gravar las ganancias de capitales en el exterior e igualarlas a las inversiones locales.

Manini Ríos dijo que los cabildantes votarán en general el proyecto y estas tres propuestas tributarias en particular, "en el entendido de que son recursos necesarios para atender algunos planteos de Cabildo, como, por ejemplo, la mejora salarial al personal subalterno" del Ministerio de Defensa Nacional "o algunas necesidades impostergables de Sanidad Militar", dos reclamos fundamentales para el exlegislador y su partido.

El acuerdo implica que el oficialismo aprobará más recursos para ambos rubros. Además, Cabildo Abierto solicitó mayor asignación de fondos a la Fiscalía General de la Nación.