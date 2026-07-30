Vivienda invierte 12 millones de dólares en Paysandú para la entrega y regularización de 162 hogares

“Esto representa un cambio de vida para las personas. No se trata solo de construir ciudad, sino de construir comunidad. Cada vez que entregamos una vivienda nos acercamos más a la restitución de un derecho; no es un favor, es un derecho de cada uno de ustedes”, afirmó Paseyro.

La titular de la cartera resaltó que, a través del programa Más Barrio y el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, se han duplicado los recursos destinados a los asentamientos y a los sectores con mayor vulnerabilidad social, poniendo a las personas e infancias en el centro de la política pública. Asimismo, enfatizó el trabajo articulado con la Intendencia de Paysandú para garantizar que los nuevos complejos cuenten con la infraestructura y servicios adecuados.

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, reconoció la perseverancia de las familias tras años de espera por una solución definitiva y puso en valor el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos comunales y ministeriales.

En la actividad también estuvieron presentes los directores nacionales de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci; de Vivienda, Milton Machado; y de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.