Vivienda invierte 12 millones de dólares en Paysandú para la entrega y regularización de 162 hogares

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) concretó una inversión de 12 millones de dólares en el departamento de Paysandú, destinada a la entrega de 139 nuevas viviendas y la regularización de otras 23 casas. La iniciativa busca restituir el derecho a la vivienda digna e impulsar el desarrollo comunitario con acceso a infraestructura y servicios básicos.
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Obras de regularización
Las obras beneficiaron directamente a 74 familias del barrio Bajo Curupí y 61 del barrio Parkway III, quienes recibieron las llaves de sus nuevos hogares. De forma complementaria, el ministerio concretó obras de mejora y la regularización dominial de más de una veintena de viviendas situadas en la zona de San Martín y Ferraris.
Durante la jornada de entrega, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, destacó la importancia de acompañar el desarrollo edilicio con un enfoque social integrador:
“Esto representa un cambio de vida para las personas. No se trata solo de construir ciudad, sino de construir comunidad. Cada vez que entregamos una vivienda nos acercamos más a la restitución de un derecho; no es un favor, es un derecho de cada uno de ustedes”, afirmó Paseyro.
La titular de la cartera resaltó que, a través del programa Más Barrio y el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, se han duplicado los recursos destinados a los asentamientos y a los sectores con mayor vulnerabilidad social, poniendo a las personas e infancias en el centro de la política pública. Asimismo, enfatizó el trabajo articulado con la Intendencia de Paysandú para garantizar que los nuevos complejos cuenten con la infraestructura y servicios adecuados.
Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, reconoció la perseverancia de las familias tras años de espera por una solución definitiva y puso en valor el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos comunales y ministeriales.
En la actividad también estuvieron presentes los directores nacionales de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci; de Vivienda, Milton Machado; y de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.