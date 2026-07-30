Nacional: llega Botta, firma por 18 meses y siguen negociando por un extremo

Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, los tricolores no les queda otra que enfocarse 100% en el próximo Torneo Clausura si quiere volver a ser Campeón Uruguayo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Hablar de la situación de Nacional es repetitivo. Dirigentes pelados, cambios de entrenador, quedar afuera de toda competencia antes de llegar al final, sin un juego colectivo adecuado, con jugadores con un bajísimo nivel y la lista es interminable.
Al tricolor le queda una bala en la recamara.: el Torneo Clausura. Siempre de los tres torneos del año es el más interesante, atractivo e importante. Pero este tiene algunos condimentos especiales. Nacional está lejos, Peñarol con altibajos está en la punta de la Anual y los equipos en desarrollo hicieron dos buenos campeonatos y pelean la punta de la anual.
Por otro lado la tabla del descenso está que arde. Arriba, abajo y la clasificación a las copas hacen que el Clausura 2026 sea un torneo para "alquilar balcones".
Botta por un año y medio
En las últimas horas quedó resuelta la incorporación del volante argentino Rubén Botta. El futbolista d 36 años llegará esta tarde a Montevideo y firmará contrato con los albos por un año y medio. Ayer quedo resuelta la llegada de Rubén Botta, el volante Argentino de 36 años llega de manera de libre al club.
Esta temporada disputó 13 partidos con Defensa y Justicia y convirtió un gol. Pero con la llegada del argentino no se cierra el período de pases para el tricolor.
Bava quiere un extremo y la directiva sigue trabajando. Kike Olivera difícil, Esteban Obregón se cayó por completo y tratan de reflotar la posibilidad de Guido Mainero.
El volante de Plantese jugará los octavos de final de la Libertadores con su equipo, y luego podría llegar a los tricolores. No está cerrado, tampoco fácil de abrochar, pero siguen negociando.