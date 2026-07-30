Nacional: llega Botta, firma por 18 meses y siguen negociando por un extremo

Por otro lado la tabla del descenso está que arde. Arriba, abajo y la clasificación a las copas hacen que el Clausura 2026 sea un torneo para "alquilar balcones".

Botta por un año y medio

En las últimas horas quedó resuelta la incorporación del volante argentino Rubén Botta. El futbolista d 36 años llegará esta tarde a Montevideo y firmará contrato con los albos por un año y medio. Ayer quedo resuelta la llegada de Rubén Botta, el volante Argentino de 36 años llega de manera de libre al club.

Esta temporada disputó 13 partidos con Defensa y Justicia y convirtió un gol. Pero con la llegada del argentino no se cierra el período de pases para el tricolor.

Bava quiere un extremo y la directiva sigue trabajando. Kike Olivera difícil, Esteban Obregón se cayó por completo y tratan de reflotar la posibilidad de Guido Mainero.

El volante de Plantese jugará los octavos de final de la Libertadores con su equipo, y luego podría llegar a los tricolores. No está cerrado, tampoco fácil de abrochar, pero siguen negociando.