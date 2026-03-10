Heber sobre propuesta de Sánchez de que personas puedan adquirir acciones de empresas públicas: "Me parece interesante"

Este martes, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez propuesto este martes en entrevista con la diaria Radio que los ciudadanos uruguayos tengan la posibilidad de adquirir acciones en empresas públicas como UTE, OSE o Antel, iniciativa que el exsenador y líder del sector Herrerismo del Partido Nacional, Luis Alberto Heber calificó de "interesante".
"La propuesta de [Alejandro] Sánchez de permitir que los uruguayos puedan invertir en las empresas públicas me parece interesante", manifestó el lider herrerista en su cuenta de X.
Explicó que dicha medida implicaría quitar a esas empresas del derecho público y pasarlas al privados, y agregó que piensa que los uruguayos que inviertan "puedan tener tener uno de los directores para cuidar la inversión y representar los intereses de los accionistas".
"Interesante idea que hay que afinar para que haya verdadero interés", concluyó.
La propuesta de Sánchez
Dicha propuesta contempla la apertura de paquetes de acciones para que ahorristas puedan poner su dinero en las empresas públicas. Según el jerarca de gobierno, esta iniciativa permitiría que dichas empresas realicen nuevas inversiones y se desarrollen hacia el futuro, evitando que las empresas queden estancadas en antiguos modelos de gestión.
"Yo creo que nosotros tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero, el ahorro nacional del Uruguay, ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan de alguna manera hacer otras inversiones", afirmó el secretario durante la entrevista.
A modo de ejemplo, Sánchez recordó la gestión realizada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), cuando se habilitó la compra de acciones de determinados parques eólicos de UTE.
"Si yo quiero defender una empresa pública como Antel, tengo que pensar no quedarme con la idea de la vieja Antel, sino cómo la desarrollo hacia adelante", concluyó Sánchez.