Heber sobre propuesta de Sánchez de que personas puedan adquirir acciones de empresas públicas: "Me parece interesante"

"Interesante idea que hay que afinar para que haya verdadero interés", concluyó.

La propuesta de Sánchez de permitir que los uruguayos puedan invertir en las empresas públicas me parece interesante.

Implicaría sacarlas del derecho público y pasarlas al derecho privado, además de pensar que los uruguayos que inviertan puedan tener uno de los directores para… — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) March 10, 2026

La propuesta de Sánchez

Dicha propuesta contempla la apertura de paquetes de acciones para que ahorristas puedan poner su dinero en las empresas públicas. Según el jerarca de gobierno, esta iniciativa permitiría que dichas empresas realicen nuevas inversiones y se desarrollen hacia el futuro, evitando que las empresas queden estancadas en antiguos modelos de gestión.

"Yo creo que nosotros tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero, el ahorro nacional del Uruguay, ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan de alguna manera hacer otras inversiones", afirmó el secretario durante la entrevista.

A modo de ejemplo, Sánchez recordó la gestión realizada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), cuando se habilitó la compra de acciones de determinados parques eólicos de UTE.

"Si yo quiero defender una empresa pública como Antel, tengo que pensar no quedarme con la idea de la vieja Antel, sino cómo la desarrollo hacia adelante", concluyó Sánchez.