Heber renunció al Senado y se dedicará al Partido Nacional

“A veces yo los he valorado después de estar en otros lados ejecutivos, el valor del compromiso que tienen”, expresó, en alusión a los senadores y al trabajo cotidiano del Parlamento.

El legislador subrayó además que su decisión responde a un ciclo cumplido y a la intención de dedicar sus esfuerzos al fortalecimiento institucional del Partido Nacional:

“Los motivos son 40 años, son suficientes para cerrar una etapa y abrir otra, que a nosotros nos entusiasma, que es dedicarnos al partido. La democracia

necesita partidos fuertes y para que sea fuerte necesita los partidos tienen que tener mayor conexión aún”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, advirtió sobre los desafíos que enfrenta la actividad política en un contexto dominado por la tecnología y las redes sociales, que —según dijo— tienden a debilitar el contacto directo entre representantes y ciudadanos:

“Los partidos tienen que tener protección mayor aún en momentos en donde nos están invadiendo las redes y las comunicaciones por Internet, lo que de alguna manera aleja ese contacto personal”, afirmó.

Luis Alberto Heber es una de las figuras más reconocidas del Partido Nacional, construyó una extensa carrera política que lo llevó a ocupar cargos de relevancia en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo.

Fue diputado, senador y ministro en la administración de Luis Lacalle Pou, en las que se desempeñó como ministro de Transporte y, más recientemente, de Interior.