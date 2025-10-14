Heber renunció al Senado y se dedicará al Partido Nacional

Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El senador Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, presentó formalmente su renuncia a la Cámara Alta tras más de cuatro décadas de actividad política. En su discurso de despedida, el dirigente blanco —uno de los referentes históricos del sector herrerista— reflexionó sobre el valor de la tarea parlamentaria y la necesidad de preservar el papel de los partidos políticos en la democracia uruguaya.
Durante su intervención, Heber recordó su paso por distintos ámbitos del Estado y reconoció la importancia del trabajo legislativo como base del sistema republicano:
“A veces yo los he valorado después de estar en otros lados ejecutivos, el valor del compromiso que tienen”, expresó, en alusión a los senadores y al trabajo cotidiano del Parlamento.
El legislador subrayó además que su decisión responde a un ciclo cumplido y a la intención de dedicar sus esfuerzos al fortalecimiento institucional del Partido Nacional:
“Los motivos son 40 años, son suficientes para cerrar una etapa y abrir otra, que a nosotros nos entusiasma, que es dedicarnos al partido. La democracia
necesita partidos fuertes y para que sea fuerte necesita los partidos tienen que tener mayor conexión aún”, señaló.
En otro tramo de su mensaje, advirtió sobre los desafíos que enfrenta la actividad política en un contexto dominado por la tecnología y las redes sociales, que —según dijo— tienden a debilitar el contacto directo entre representantes y ciudadanos:
“Los partidos tienen que tener protección mayor aún en momentos en donde nos están invadiendo las redes y las comunicaciones por Internet, lo que de alguna manera aleja ese contacto personal”, afirmó.
Luis Alberto Heber es una de las figuras más reconocidas del Partido Nacional, construyó una extensa carrera política que lo llevó a ocupar cargos de relevancia en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo.
Fue diputado, senador y ministro en la administración de Luis Lacalle Pou, en las que se desempeñó como ministro de Transporte y, más recientemente, de Interior.