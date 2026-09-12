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Política Expo Prado | Orsi | inversión

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"Sin políticas públicas activas no hay futuro": Gobierno y empresarios debaten en la Expo Prado

Orsi y autoridades del gobierno presentaron en Expo Prado el plan para potenciar la inversión, la infraestructura y la competitividad.

Gobierno y empresarios en la Expo Prado

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En el marco de la conferencia “Competitividad para crecer. Inversión, talento y productividad para el desarrollo”, celebrada en la Expo Prado, el presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó el encuentro entre el Gabinete gubernamental y líderes del sector empresarial público y privado para trazar los pilares estratégicos del desarrollo productivo nacional.

El evento contó con las disertaciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker; y el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro. También estuvieron presentes el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, la vicepresidenta en funciones, Blanca Rodríguez, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Políticas públicas e inversión como motores de desarrollo

Durante su intervención, el director de la OPP, Rodrigo Arim, subrayó que Uruguay, con un ingreso per cápita cercano a los 30.000 dólares, requiere sostener e intensificar sus políticas públicas estratégicas para no frenar su crecimiento frente a desafíos climáticos y demográficos.

Arim identificó la tasa actual de inversión (16%) como relativamente baja y llamó a fortalecer la sinergia público-privada: "La inversión pública tiene que funcionar como una palanca que logre hacer despegar la inversión privada. Sin políticas públicas activas, Uruguay tampoco tiene futuro en su competitividad y sustentabilidad", aseveró. Asimismo, hizo hincapié en la integración tecnológica y la innovación, citando la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la iniciativa Uruguay Innova.

Infraestructura estratégica y eficiencia logística

Por su parte, la ministra Lucía Etcheverry expuso el plan para optimizar los 9.339 kilómetros de la red vial nacional y la apuesta a la infraestructura multimodal. Destacó como hito la rehabilitación proyectada del tramo ferroviario hacia Rivera para articular la carga con el norte del país y Brasil, además de las obras en el río Negro.

"Cada dólar invertido a tiempo en mantenimiento de infraestructura evita un gasto posterior de cuatro dólares. El desarrollo del modo ferroviario no compite con el carretero, se complementa en un círculo virtuoso para la economía", puntualizó Etcheverry.

Segunda transición energética y contención industrial

En tanto, el subsecretario Daniel Olesker abordó los avances hacia la segunda transición energética, enfocada en la sustitución de combustibles fósiles en el transporte colectivo e intensificación de la biomasa. Olesker remarcó que, tras la transformación de la matriz eléctrica (donde el 98% proviene de fuentes renovables), el consumo eléctrico industrial ha superado por primera vez al de los hidrocarburos.

A su vez, destacó la decisión del Poder Ejecutivo de amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo para proteger el bolsillo de consumidores y productores, medida que fue expresamente respaldada durante la actividad por el titular de la Confederación de Cámaras Empresariales.

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