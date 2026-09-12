"Sin políticas públicas activas no hay futuro": Gobierno y empresarios debaten en la Expo Prado

Arim identificó la tasa actual de inversión (16%) como relativamente baja y llamó a fortalecer la sinergia público-privada: "La inversión pública tiene que funcionar como una palanca que logre hacer despegar la inversión privada. Sin políticas públicas activas, Uruguay tampoco tiene futuro en su competitividad y sustentabilidad", aseveró. Asimismo, hizo hincapié en la integración tecnológica y la innovación, citando la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la iniciativa Uruguay Innova.

Infraestructura estratégica y eficiencia logística

Por su parte, la ministra Lucía Etcheverry expuso el plan para optimizar los 9.339 kilómetros de la red vial nacional y la apuesta a la infraestructura multimodal. Destacó como hito la rehabilitación proyectada del tramo ferroviario hacia Rivera para articular la carga con el norte del país y Brasil, además de las obras en el río Negro.

"Cada dólar invertido a tiempo en mantenimiento de infraestructura evita un gasto posterior de cuatro dólares. El desarrollo del modo ferroviario no compite con el carretero, se complementa en un círculo virtuoso para la economía", puntualizó Etcheverry.

Segunda transición energética y contención industrial

En tanto, el subsecretario Daniel Olesker abordó los avances hacia la segunda transición energética, enfocada en la sustitución de combustibles fósiles en el transporte colectivo e intensificación de la biomasa. Olesker remarcó que, tras la transformación de la matriz eléctrica (donde el 98% proviene de fuentes renovables), el consumo eléctrico industrial ha superado por primera vez al de los hidrocarburos.

A su vez, destacó la decisión del Poder Ejecutivo de amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo para proteger el bolsillo de consumidores y productores, medida que fue expresamente respaldada durante la actividad por el titular de la Confederación de Cámaras Empresariales.